استقالة الرئيس التنفيذي لأورنج مصر

كتبت- شيماء حفظي وشيماء شلبي:

قالت شركة أورنج مصر للاتصالات، إن عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، جان مارك هاريون تقدم باستقالته.

وأضافت الشركة، في بيان للبورصة اليوم الخميس، أنه سيتم عرض الاستقالة على اجتماع مجلس الإدارة في 24 إبريل الجاري، على أن يقرر المجلس تعيين عضو مجلس إدارة منتدب جديد.

وقال مارك، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إنه سينتقل للعمل ببولندا.

وأضاف مارك أنه بعد العمل بـ 5 بلاد و3 قارات وآخرهم مصر سيتولى منصبه الجديد ببولندا مشيراً إلى فخره واعتزازه بكونه عضو لفريق العمل هناك.

ويتزامن ذلك مع تواجد ستيفان ريتشارد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لأورنچ العالمية، في مصر، حيث قابل أمس الرئيس عبد الفتاح السيسي في حضور وزير الاتصالات، ياسر القاضي، لمناقشة زيادة استثمارات الشركة في مصر.

وتعمل أورنج مصر في خدمات الاتصالات والمحمول ضمن 4 شركات أخرى تعمل في هذا المجال.