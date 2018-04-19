كرم جبر: دعم الصحف القومية سيتراجع 35% في موازنة العام المالي الجديد

كتبت- إيمان منصور:

قال كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن الدعم المخصص من الحكومة للمؤسسات الصحفية القومية سيتراجع بنحو 35% في موازنة العام المقبل.

وأضاف خلال ورشة تدريبية للصحفيين الاقتصاديين، اليوم الخميس أن هذا التراجع في دعم المؤسسات القومية نتيجة الخطط الإصلاحية التي جرى تنفيذها لتطوير هذه المؤسسات.

وأشار إلى استمرار خطط هيكلة المؤسسات القومية وإعادة استغلال أصولها بشكل جيد.

وقال الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأخبار، إن البيروقراطية وبعض الجهات الحكومية تقف أمام استغلال أصول المؤسسات الصحفية.

وأضاف أن الأخبار والأهرام سيعلنان مشروعات كبرى خلال الفترة المقبلة.

وتنظم الورشة التدريبية بالتعاون بين وزارة التخطيط والمجلس الأعلى لتنظيم الاعلام والهيئة الوطنية للصحافة.