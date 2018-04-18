الدولار يستقر أمام الجنيه في 10 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم

كتبت- إيمان منصور:

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، عند نفس مستويات الصباح.

استقر سعر الدولار في بنكي مصر والأهلي عند 17.57 جنيه للشراء و17.67 جنيه للبيع وهي نفس مستويات الصباح.

كما ثبت سعر العملة الأمريكية في بنكي القاهرة والتجاري الدولي عند 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار أيضا في بنكي الإسكندرية والعربي الأفريقي عند 17.64 جنيه للشراء و17.74 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنوك البركة وكريدي أجريكول وأبو ظبي الإسلامي وقناة السويس عند 17.66 جنيه للشراء و17.76 جنيه للبيع.