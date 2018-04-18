القابضة للسياحة: فكرة جديدة لتطوير فندق شبرد ونتفاوض مع مستثمرين عرب

كتبت- شيماء حفظي:

قالت ميرفت حطبة، رئيسة مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، إن تطوير فندق شبرد سيتم بـ"فكرة جديدة".

وأضافت حطبة، لمصراوي، أن الشركة تتفاوض مع عدد من المستثمرين العرب بينهم شركة إماراتية وعمانية بالإضافة إلى مستثمرين سعوديين، للوصول إلى أفضل عرض لتطوير الفندق.

ورفضت رئيسة الشركة إعطاء تفاصيل عن الخطة التي سمتها "جديدة" لتطوير فندق شيبرد، لكنها قالت إنه سيتم إنشاء شركة مشتركة مع المستثمر الذي سيتم اختياره تساهم فيه الشركة القابضة بأرض الفندق والمستثمر بمبلغ التطوير.

وتبلغ تكلفة تطوير الشبرد حوالي 1.5 مليار جنيه، وسيتم اختيار شريك التطوير خلال شهر، وفقا لحطبة.

وتمتلك شركة إيجوث التابعة للقابضة للسياحة، أرض الفندق ومبانيه، وهو فئة أربع نجوم.

ووفقا للموقع الرسمي لـ"إيجوث" كانت بداية فندق شبرد عام 1841 من خلال مبنى متواضع بحي الأزبكية، وقد أطلق على المبنى اسم الفندق البريطاني، ثم تنازل مالك الفندق Hill عنه إلى صامويل شبرد، والذي بعده أصبح فندق شبرد.

واحترق الفندق في يناير 1951 ضمن حريق القاهرة و قررت الحكومة المصرية إعادة بناءه مع نقل موضعه إلى منطقة جاردن سيتى أمام نيل القاهرة، وأعيد افتتاحه عام 1957 بنفس الاسم.