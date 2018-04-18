توقعات بارتفاع أسعار الدواجن بنسبة 15% في بداية شهر رمضان

كتبت- إيمان منصور:

توقع مربون وتجار للدواجن أن ترتفع أسعار الدواجن، خلال الأسبوع الأول، من شهر رمضان بنسبة تصل إلى 15%، مع زيادة الطلب على الشراء.

وقال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي إن أسعار الدواجن سترتفع مع بداية شهر رمضان بنسبة تتراوح ما بين 10 إلى 15%، نتيجة زيادة الإقبال عليها وهذا مايحدث عادة في كل عام.

وتوقع السيد أن تعاود الأسعار إلى معدلاتها بعد مرور الأسبوع الأول من رمضان، بسبب زيادة الإنتاج المتوقعة.

وبحسب السيد، فإن معدل الإنتاج يبلغ حاليا 2.2 مليون طائر يوميا مقابل 1.5 مليون طائر خلال الفترة الماضية، بعدما امتنع المربون عن التربية نتيجة إغراق السوق بكميات كبيرة من الدواجن المستوردة بأسعار أقل.

ويصل سعر كيلو الدواجن حاليا بالمزرعة 26 جنيها ويرتفع ليصل إلى 30 جنيها بالأسواق، كما تصل كرتونة البيض إلى 29 جنيها بالمزرعة و33 جنيها بالأسواق، بحسب رئيس شعبة الدواجن.

وتوقع نبيل درويش، رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن تشهد بداية شهر رمضان زيادة في أسعار الدواجن، نتيجة ارتفاع سعر الكتكوت عمر يوم واحد.

وقال "الأيام الماضية ارتفع طلب المربيين على شراء الكتاكيت لبيعها خلال شهر رمضان المقبل، مما أدى إلى ارتفاع سعر الكتكوت عمر يوم واحد إلى بين 9 إلى 10 جنيهات".

وأضاف درويش لمصراوي، أن السبب الرئيسي لارتفاع أو انخفاض أسعار الدواجن بالسوق المحلي هو العرض والطلب فإذا ازد الطلب عن المعروض ترتفع الأسعار تلقائيا.

وخلال الأشهر الماضية حققت بعض المزارع خسائر نتيجة إغراق السوق بكميات كبيرة من الدواجن المستوردة، وموسم الشتاء الذي ترتفع فيه تكلفة الإنتاج ونسبة نفوق الدواجن، بحسب درويش.

وفي يناير الماضي، انتشرت بالأسواق كميات كبيرة من الدواجن المستوردة بأسعار مخفضة، تم طرحها من قبل المجمعات الاستهلاكية الحكومية وسيارات تابعة لجهات في الدولة، بأسعار تتراوح بين 12.5 و14 جنيها.

وقال درويش إن هذه الخسائر دفعت المربيين لاستغلال فرصة اقتراب شهر رمضان الذي يرتفع فيه الإقبال على شراء الدواجن، لتحقيق المكاسب.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.