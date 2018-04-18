البنك الزراعي: صرف ثمن القمح المورد من الفلاحين خلال 48 ساعة بحد أقصى

كتبت-منال المصري:

قال البنك الزراعي المصري، في بيان صحفي اليوم الأربعاء إن الشون التابعة للبنك بدأت في استقبال القمح من المزارعين، مع بداية موسم التوريد.

وبدأت الحكومة ممثلة في وزارتي التموين والزراعة، موسم استلام محصول القمح من الفلاحين منذ منتصف الشهر الجاري.

وقال السيد القصير، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي، في البيان إن ثمن الأقماح الموردة سيتم صرفها فور الانتهاء من عملية التوريد وبحد أقصى ٤٨ ساعة.

وكانت الحكومة أعلنت عن سعر توريد محصول القمح بأسعار تتراوح ما بين 570 إلى 600 جنيه، على حسب درجة نقاوته.

وأضاف القصير في البيان أن النتائج الأولية لبدء التوريد تشير إلى أن محافظات الوجه القبلي بدأت مبكرا التوريد نظرا لنضج المحصول بها قبل محافظات الوجه البحري.

ويتوقع القصير أن تتصدر محافظة المنيا قائمة التوريد، باعتبارها من أكبر المحافظات المنتجة للقمح .

واشترت الحكومة العام الماضي نحو 3.6 مليون طن من القمح المحلي، وتستهلك مصر نحو 9 ملايين طن سنويا من القمح في إنتاج الخبز المدعم. ويتم تعويض الفارق من خلال الاستيراد.

وتتوقع الحكومة أن تشتري هذا العام 4 ملايين طن من القمح المحلي.

وقال البيان إن البنك أنهى استعدادته لاستقبال محصول القمح من خلال تنفيذ خطة شاملة تضمنت توفير مساحات تخزينية تستوعب حوالي مليون طن قمح.

وأتاح البنك 6 صوامع بسعة تخزينية 360 ألف طن تدار من خلال الشركة القابضة للصوامع و8 هناجر بسعة تخزينية حوالي 220 ألف طن، و88 شونة أسمنتية متطورة بسعة حوالي 360 ألف متر، فضلا عن 94 شونة ترابية يستخدمها البنك بالتعاون مع وزارة التموين كمراكز لتجميع القمح في المناطق التي تزيد فيها معدلات الإنتاج عن السعة التخزينية.

وقال البنك إنه انتهى من عمليات التطهير لأرضيات الشون وتبخير الفوارغ لضمان تحقيق معايير جودة التخزين.

وأنشأ البنك غرفة عمليات خاصة بموسم توريد القمح المحلي، للتواصل مع فروع وقطاعات البنك المختلفة، بحسب البنك