خسائر القابضة للقطن تتراجع إلى 71.4 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي

كتبت- شيماء حفظي:

قالت الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس اليوم الأربعاء، إن خسائرها تراجعت خلال العام المالي الماضي بنسبة 49.7% عن العام السابق لتسجل 71.4 مليون جنيه.

وقالت الشركة إن إيراداتها ارتفعت إلى 128 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي مقابل 39.6 مليون جنيه في عام (2016-2017)، بحسب بيان صحفي لوزارة قطاع الأعمال العام.

كما تراجعت خسائر الشركات التابعة للقابضة، أيضا خلال العام المالي الماضي بنسبة 10% عن العام السابق له مسجلة 2.7 مليار جنيه، وارتفعت إيرادات النشاط الجاري إلى نحو 4 مليارات جنيه خلال نفس العام بزيادة 48% عن العام المالي (2015-2016).

وارتفعت أيضا قيمة صادرات الشركات التابعة للقابضة لنفس العام بنسبة 71% مسجلة 633 مليون جنيه، وفقا لما أظهرته نتائج أعمال الشركات.

وقال البيان إن الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، وافقت برئاسة االوزير خالد بدوي، على زيادة رأس مال الشركة القابضة بنحو 1.5 مليار جنيه (قيمة مبالغ مستحقة لوزارة المالية لدى الشركة)، وبذلك يصبح رأس المال حوالي 7.4 مليار جنيه.

وكان بدوي، قد ترأس أعمال الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، إحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام، لاعتماد نتائج الأعمال عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي.

وقال البيان إن أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة، قدم عرضًا تفصيليًا حول خطة تطوير شركات حليج الأقطان التابعة للشركة القابضة، والتي تضمنت خفض عدد المحالج من 25 إلى 11 محلجا موزعة جغرافيًا حسب أماكن زراعة القطن والمناطق الملائمة بعيدًا عن الزحام، منها 8 محالج فى الوجه البحري و3 في الوجه القبلي، حيث سيتم تجهيز تلك المحالج بالحلاجات الأسطوانية لتحقيق أعلى معايير الجودة وتقليل استهلاك الطاقة مع زيادة الطاقة الإنتاجية بتكلفة استثمارية نحو 971 مليون جنيه.