توتال الفرنسية تتفق على شراء ديراكت إنرجي مقابل 1.7 مليار دولار

القاهرة- وكالات:

قالت شركة توتال الفرنسية إنها ستشتري حصة أغلبية في شركة بيع الكهرباء بالتجزئة الفرنسية ديراكت إنرجي في صفقة بقيمة 1.4 مليار يورو (1.73 مليار دولار)، بحسب وكالة رويترز.

وقالت توتال في بيان إنها دخلت في اتفاق مع المساهمين الذين لديهم حصة مسيطرة في ديراكت إنرجي لشراء 74.33% من رأسمال الشركة.

وستدفع توتال 42 يورو للسهم، بعلاوة 30% فوق سعر الإغلاق في 17 أبريل و24% فوق متوسط السعر في ثلاثة أشهر.

ونقلت رويترز عن توتال إنه حالما يكتمل الاتفاق، ستطلق توتال عرضا لشراء ما تبقى من أسهم ديراكت إنرجي بسعر مماثل عند 42 يورو للسهم. ويقيم العرض ديراكت إنرجي بنحو 12.5 مثل قيمة أرباحها الأساسية المتوقعة في 2018.

وارتفعت أسهم الشركة 30.5% إلى 42.08 يورو، وهو ما يعادل تقريبا مستوى العرض المقدم من توتال بينما زادت أسهم توتال 0.4%.

تضيف الصفقة طاقة توليد الكهرباء التي لدى ديراكت إنرجي، والبالغة 1.35 جيجاوات (عبارة عن 800 ميجاوات من المحطات التي تعمل بالغاز و550 ميجاوات من المصادر المتجددة)، إلى طاقة توتال البالغة 900 ميجاوات.

وقالت توتال إن ما لديها من طاقة إنتاج عالمية لن يقل عن عشرة جيجاوات خلال خمس سنوات.