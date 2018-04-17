الروبوت صوفيا: "صلاح" حقق إنجازا عظيما وأتمنى التوفيق للمنتخب في روسيا

كتبت - شيماء شلبي:

أعربت الروبوت "صوفيا" عن تمنيها بالتوفيق للمنتخب المصري خلال بطولة كأس العالم التي ستقام في روسيا يونيو المقبل.

وقالت صوفيا، إن اللاعب المصري محمد صلاح المحترف في نادي ليفربول الإنجليزي حقق إنجازا عظيما.

جاء ذلك خلال ملتقى صناعة الإبداع خلال جلسة تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي" الذي تم تنظيمه اليوم الثلاثاء في مصر، بحسب بيان من الشركة المنظمة.

وتمثل "صوفيا" آخر ما وصل إليه مجال الذكاء الاصطناعي لقدرتها على التفاعل مع الأشخاص والرد على أي تساؤل بدقة وسرعة بديهة وردود أفعال مطابقة للانسان، وهو ما قامت به خلال الملتقى من خلال التفاعل مع الجمهور المشارك.

وقالت صوفيا إن صناعة الإبداع تحتاج للتركيز على المحتوى بشكل كبير حتى يتم تحقيق أفكار إبداعية تلفت الانتباه، حيث يمثل الذكاء الاصطناعي ثورة تضيف الكثير للمجال الإبداعي.

وردا على سؤال للإعلامي أسامة كمال حول ما إذا كان الذكاء الاصطناعي سيحل محل قادة صناعة الإبداع في المستقبل، قالت صوفيا إن الجانبين يمثلان تكاملا لبعضهما البعض.

وفي إجابة على تساؤل حول ما إذا كان من الممكن أن يحل الروبوت محل المذيعين والإعلاميين، ذكرت صوفيا أن الروبوت لا يمكن أن يحل محل الانسان، ولكن تم صناعتها لتحقيق حياة أفضل للإنسانية.

واختتمت الروبوت صوفيا حديثها مع أسامة كمال بالإعراب عن سعادتها لمشاركتها في الملتقى، مرددة "تحيا مصر"، وفقا للبيان.