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ولي عهد أبوظبي يبحث مع الرئيس التنفيذي لـ"سيتى بنك" التعاون المصرفي

06:08 م الثلاثاء 17 أبريل 2018
ولي عهد أبوظبي يبحث مع الرئيس التنفيذي لـ"سيتى بنك" التعاون المصرفي

ولي عهد أبوظبي ومايكل كوربات

أبوظبي - (أ ش أ)

بحث ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم الثلاثاء مع الرئيس التنفيذي لمجموعة سيتي بنك العالمية مايكل كوربات، مجالات التعاون بين المؤسسات المالية في الإمارات ومجموعة سيتي بنك المصرفية.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن الجانبين استعرضا - خلال اللقاء - عددا من الأعمال والأنشطة المالية والمصرفية التي تقوم بها المجموعة في الإمارات والمنطقة من خلال مركزها الإقليمي بمركز دبي المالي العالمي والخدمات والبيئة الاستثمارية التي توفرها الإمارات للمستثمرين.

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ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان مجموعة سيتي بنك العالمية

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