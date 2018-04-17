مشتريات الأجانب والعرب تقود البورصة للصعود 1% في نهاية تعاملات الثلاثاء

كتب - مصطفى عيد:



ارتفع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 1.03% إلى مستوى 17802 نقطة في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، بفضل مشتريات مكثفة من المستثمرين الأجانب والعرب.



بينما انخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.37%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.15%.



وسجلت تعاملات الأجانب والعرب صافي شراء بقيمة 337.6 مليون جنيه، و95.7 مليون جنيه، بينما سجل المصريون صافي بيع بقيمة 433.4 مليون جنيه.



وكان مؤشر البورصة الرئيسي ارتفع خلال تعاملات أمس الإثنين بنسبة 0.18% إلى مستوى 17620 نقطة.