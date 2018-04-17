نمو المبيعات يحول دومتي لربح 40.5 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام

كتب - مصطفى عيد:

قالت شركة الصناعات الغذائية العربية "دومتي" في بيان للبورصة اليوم الثلاثاء، إنها تحولت إلى الربحية خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل الخسارة خلال نفس الفترة العام الماضي.

وأضافت الشركة أنها سجلت صافي ربح خلال الربع الأول من 2018 بقيمة 40.5 مليون جنيه مقابل صافي خسارة 6 ملايين جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وسجلت الشركة مبيعات بقيمة 591.9 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل 471 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2017 بنسبة زيادة 25.7%، بحسب البيان.

وقالت الشركة إنها "واصلت تطوير معدلات ربحيتها بشكل أفضل من المخطط له في الربع الأول لعام 2018 مقتربة من تحقيق نفس أرقامها في عام 2015".

وقال محمد الدماطي نائب رئيس مجلس الإدارة: "رقم المبيعات تطور والأهم أنه مدفوعا بزيادة كمية وليس قيمة فقط، اقتربنا من معدلات الربع الأول لعام 2016 (ما قبل التعويم)".

وأضاف: "هامش الربح الإجمالي اقترب من 24% بزيادة أكبر من الربع الرابع لعام 2017، مدفوعات بهبوط أسعار الخامات عالميا، وهو ما ننتظر استمراره بقية العام".

وأدت إجراءات الإصلاح الاقتصادي خاصة تعويم الجنيه في نوفمبر 2016 إلى تراجع القوة الشرائية للمواطنين وبالتالي استهلاكهم خلال العام الماضي، بعد أن فقد الجنيه نحو نصف قيمته وحدوث موجة غلاء هي الأشد في 3 عقود.

ولكن بيانات الشركة تظهر أن هناك تحسنا في الطلب، حيث ارتفعت مبيعات الشركة من الجبن الأبيض إلى 483.3 مليون جنيه بكمية نحو 24.1 ألف طن خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل 388.4 مليون جنيه عن كمية 21.1 ألف طن خلال نفس الفترة من 2017.

وزادت مبيعات الشركة من العصير في الربع الأول من 2018 إلى 64.7 مليون جنيه عن نحو 8.3 ألف طن، مقابل 51.4 مليون جنيه عن نحو 7 آلاف طن خلال نفس الفترة من العام الماضي.

كما باعت الشركة كميات من جبن الموزريلا بقيمة 35.9 مليون جنيه بنسبة زيادة 35.9% عن نفس الفترة من 2017، ومن الجبن المطبوخ بنحو 5.4 مليون جنيه بنسبة 16.3%.

وقال الدماطي إن "الشركة سيطرت في المجمل على حجم المصروفات البيعية والتسويقية والإدارية دون المساس بكفاءات وقدرات الشركة، وذلك من أجل مواجهة معدلات المصروفات المنخفضة للغاية لدى المنافس".

وأضاف أن "تخفيض سعر الفائدة ساعد في تحسن الأرباح، وهو ما سيظهر أثره كاملا في الربع الثاني".

وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة 1% على الإيداع والإقراض منتصف فبراير الماضي، بعد التراجع الملحوظ في معدلات التضخم خلال الشهور السابقة على القرار، وهو ما انعكس على تكلفة قروض الشركات لدى البنوك بالتراجع.

وكان البنك المركزي رفع أسعار الفائدة 7% تدريجيا خلال الفترة منذ تعويم الجنيه وحتى السادس من يوليو الماضي لكبح معدلات التضخم التي تجاوزت 30% خلال شهور الصيف الماضي.

وقال الدماطي إن "مبيعات منتج (فيتا بلس) استمرت في النمو وهو ما يعطي مؤشرا إيجابيا عن تشكيلة مبيعات الشركة وذلك بانحسار الماركات الشعبية".

وأضاف: "على صعيد الحصة السوقية نرى تطورا في نسب التوزيع (الجبن) نتوقع ترجمتها لزيادة في الحصة السوقية إن شاء الله، أما على مستوى العصير فعادت معدلات المبيعات إلى ما يقارب أرقام 2016 ونأمل تحسن الأوضاع أكثر في الربع الثاني".

وذكر الدماطي أن الشركة استمرت في نمو صادراتها بفضل دخول أسواق جديدة في العصائر وتنمية مبيعات الجبن الأبيض.

وستبدأ الشركة الإنتاج الفعلي للمخبوزات عقب شهر رمضان، بحسب البيان.

وقال الدماطي: "الفترة المقبلة نحن مستمرون في تطوير معدلات الربحية وزيادة كميات المبيعات للوصول بأسرع وتيرة إلى صافي ربح 9% كما هو مخطط، حيث استعادت الشركة كل كميات مبيعاتها (في الجبن الأبيض) بسرعة جيدة مقارنة ببقية القطاعات، وهو ما يعكس أهمية منتج الجبن الأبيض للمستهلك المصري".

وأضاف: "نأمل في استمرار تخفيض الفائدة ونجاح إطلاق منتجاتنا الجديدة لضمان الوصول سريعا لأهدافنا".

وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة مرة أخرى في 29 مارس الماضي 1%، وسط تباين توقعات المحللين بإمكانية حدوث خفض جديد في مايو المقبل، قبل موجة تضخمية منتظرة في شهور الصيف مع الزيادة المتوقعة في أسعار الوقود والكهرباء.