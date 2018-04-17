التجارية للأخشاب تبحث استغلال مصنع "هانو" بالإسكندرية بنظام المشاركة

كتبت- شيماء حفظي:

تبحث الشركة التجارية للأخشاب التابعة للشركة القابضة للنقل البري والبحري، استغلال مصنع شركة بيوت الأزياء الراقية "هانو" في الإسكندرية، بنظام المشاركة.

وقال حمدي أحمد إبراهيم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بيوت الأزياء الراقية "هانو"، إن الشركتين التابعتين لقطاع الأعمال العام ستجتمعان غدا الأربعاء، لبحث تفاصيل التعاون بشأن استغلال مصنع الملابس التابع للشركة، والمتوقف عن العمل منذ عدة سنوات.

وأضاف إبراهيم، لمصراوي، أن الشركتين ستبحثان إمكانية تشغيل المصنع المكون من 5 أدوار، بحيث تشارك "هانو" بالمبنى، والشركة التجارية للأخشاب بالتشغيل، مع إمكانية تغيير النشاط.

وكان رئيس الشركة، قال في حوار سابق لمصراوي، إن الشركة اتجهت لطرح مصنع "اللبان للملابس" التابع لها في الإسكندرية للمشاركة و مساحته 2000 متر، وهو مازال قائما وبترخيص دائم، خاصة وأنه مغلق منذ فترة طويلة، وأن الشركة لا تعتزم العودة إلى نشاط تصنيع الملابس.

وتعمل شركة بيوت الأزياء الراقية التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق في النشاط التجاري بشكل أساسي لمتمثل في فروع هانو والصالون الأخضر وجاتينيو، بالإضافة إلى مصنع أثاث بونتريمولي.

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