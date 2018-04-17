وزير البترول: 84 مليار جنيه دعم الوقود في أول 9 أشهر من العام الجاري

كتب: أحمد السيد:

قال طارق المُلا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن دعم المواد البترولية ارتفع إلى 84 مليار جنيه في أول تسعة أشهر من العام المالي الجاري، مقابل 78 مليار في نفس الفترة من العام المالي الجاري.

وتسعى الحكومة لخفض دعم المواد البترولية بنسبة 26% في العام المالي المقبل، ليصل إلى 89.075 مليار جنيه، انخفاضا من حوالي 120.926 مليار جنيه متوقعة في العام المالي الجاري.

وأضاف المُلا، على هامش مؤتمر في الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، إن استهلاك البنزين خلال التسعة أشهر الأولي من العام المالي الحالي، انخفض بنحو ٣٪، مقارنةة بنفس الفترة من العام المالي الماضي، كما تراجع استهلاك السولار بنحو ٦٪، في حين هبط استهلاك المازوت بنحو ٣٣٪.

وقال الملا إن الحكومة تسعى إلى استرداد تكاليف توفير المواد البترولية في السوق المحلي، من خلال زيادة معدلات إنتاج البترول الخام، بالإضافة إلى الاستمرار في خطة خفض دعم المواد البترولية.