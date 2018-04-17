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مسؤول: إيني تستهدف رفع إنتاج حقل ظٌهر للغاز إلى ملياري قدم بنهاية 2018

12:06 م الثلاثاء 17 أبريل 2018
مسؤول: إيني تستهدف رفع إنتاج حقل ظٌهر للغاز إلى ملياري قدم بنهاية 2018

حقل ظٌهر للغاز

القاهرة- وكالات:

قال فابيو كافانا الرئيس التنفيذي لشركة أيوك التابعة لإيني الإيطالية يوم الثلاثاء إن شركته تستهدف رفع إنتاج حقل ظٌهر للغاز بالبحر المتوسط إلى ملياري قدم مكعبة يوميا بنهاية 2018.

وأضاف كافانا في المؤتمر التاسع للبترول لدول حوض البحر المتوسط المنعقد في مدينة الإسكندرية، أن شركته تستهدف رفع إنتاجها إلى "1.2 مليار قدم مكعبة يوميا في مايو وملياري قدم مكعبة نهاية العام و2.7 مليار قدم مكعبة خلال 2019".

ويضم حقل ظُهر الذي اكتشفته إيني عام 2015 احتياطيات تقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز وسيساعد مصر على تجاوز النقص الحاد في إمدادات الطاقة ويوفر على البلاد مليارات الدولارات من العملة الصعبة التي كانت ستنفقها على الاستيراد.

حقل ظهر فابيو كافانا شركة أيوك البحر المتوسط الإسكندرية

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