البلطي يرتفع.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار السمك البلطي، بينما تراجعت أسعار المكرونة السويسي، واستقر البوري والبلطي الفلية والسبيط، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق العبور مقارنة بأسعار الأمس.

وتراجع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي، جنيهين، ليتراوح بين 45 و55 جنيها، بينما ارتفع كيلو السمك البلطي، 50 قرشا ليتراوح بين 19 و20.5 جنيه.

وارتفع سعر كيلو الجمبري الجامبو، ليتراوح بين 350 و400 جنيه، وكيلو الجمبري الممتاز بين 250 و300 جنيه، بارتفاع 10 جنيهات لكل منهما.

واستقر سعر كيلو السمك البوري بين 42 و48 جنيها، وسعر كيلو البلطي الفليه بين 30 و70 جنيها، والسبيط بين 70 و100 جنيه، وهي نفس مستويات أمس.

واستقر سعر كيلو الكابوريا بين 30 و120 جنيها.