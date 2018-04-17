الكوسة ترتفع والفاصوليا تنخفض.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم
كتبت- دينا خالد:
ارتفعت أسعار الكوسة 50 قرشا، بينما تراجعت الفاصوليا والبطاطس والملوخية والفلفل الرومي والحامي، في سوق العبور اليوم الثلاثاء، مقارنة بأسعار أمس الإثنين.
واستقر سعر كيلو البطاطس بين 2 و3 جنيهات، والخيار بين 2 و3,5 جنيه، والباذنجان البلدي بين 2 و3 جنيهات.
وارتفع سعر البرتقال أبو سرة إلى بين 5.5 و7.5 جنيه، بينما استقر اليوسفي بين 3 و6 جنيهات، والليمون البلدي بين 6 و9 جنيهات.
ويرصد "مصراوي" يوميا أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 3 و5 جنيهات.
البطاطس بين 1.75 و2.75 جنيه، بتراجع 25 قرشا.
الكوسة بين 2.5 و4 جنيهات، بارتفاع 50 قرشا.
الفاصوليا بين 5 و8 جنيهات، بانخفاض جنيه واحد.
الباذنجان البلدي بين 2 و3.5 جنيه.
الفلفل الرومي البلدي بين 6 و7.5جنيه، بتراجع 50 قرشا.
الفلفل الحامي البلدي بين 4 و5 جنيهات، بانخفاض جنيه واحد.
الملوخية بين 5 و6جنيهات، بانخفاض جنيه واحد.
الخيار البلدي بين 2 و3.5 جنيه.
البسلة بين 5 و6.5 جنيه.
السبانخ بين 2.5 و3.5 جنيه.
أسعار الفاكهة:
البرتقال أبو سرة بين 5.5 و5.5 جنيه، بارتفاع جنيه واحد.
اليوسفي بين 3 و6 جنيهات.
الليمون البلدي بين 6 و9 جنيهات.
الجوافة بين 4 و7 جنيهات.
الفراولة بين 5 و8 جنيهات.
الكانتلوب بين 3 و5 جنيهات.
الموز البلدي بين 4 و5 جنيهات.
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