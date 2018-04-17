الدولار يرتفع أمام الجنيه في 4 بنوك مع بداية التعاملات

كتبت - دينا خالد:

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه في 4 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات أمس الإثنين، بينما استقر السعر في 6 بنوك أخرى.

وارتفع سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي إلى 17.64 جنيه للشراء و17.74 جنيه للبيع مقابل 17.63 جنيه للشراء و17.73 جنيه للبيع، بنهاية تعاملات أمس.

وزاد سعر العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي إلى 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع مقابل 17.64 جنيه للشراء و17.74 جنيه للبيع، مساء أمس.

ورفع بنكا البركة وكريدي أجريكول سعر صرف الدولار، قرشا واحدا، ليسجل 17.66 جنيه للشراء و17.76 جنيه للبيع مقابل 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع.

بينما استقر سعر صرف الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 17.66 جنيه للشراء و 17.76 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتا في البنك الأهلي عند 17.57 جنيه للشراء، و17.67 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك مصر عند 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية 17.62 جنيه للشراء و17.72 جنيه للبيع وهو نفس مستواه مساء أمس.

وظل سعر الدولار ثابتا في بنك القاهرة عند 17.64 جنيه للشراء و17.74 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنك قناة السويس عند 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع.