المركزي يوجه البنوك بفتح حسابات للمواطنين بدون مصاريف لمدة أسبوعين

كتبت- منال المصري:

خاطب البنك المركزي، البنوك العاملة في مصر، لحثها على فتح حسابات للعملاء الجدد بدون مصاريف، وبدون حد أدنى، وخفض المصاريف السنوية على الحساب بواقع 50% على الأقل، وذلك خلال النصف الثاني من شهر أبريل الجاري، بمناسبة الاحتفال باليوم العربي للشمول المالي الذي يحل في يوم 27 أبريل من كل عام.

وقال المركزي في خطابه، إنه يقترح أن تمتد فعاليات الاحتفال باليوم العربي للشمول المالي، لمدة أسبوعين، اعتبارا من منتصف أبريل الجاري.

ويهدف هذا الاحتفال إلى تضمين أكبر عدد من فئات المجتمع في الناظم المالي الرسمي، حيث اتفق محافظو المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية على اختيار يوم 27 أبريل، ليكون يوم الشمول العربي، وذلك في سبتمبر 2015.

وقال مالركزي إنه سيسمح للبنوك خلال فترة الأسبوعين، بالتواجد خارج فروعها، في المناطق النائية والمهمشة وأقاليم مصر المختلفة والنوادي والجامعات، من أجل عرض منتجاتها المصرفية التي تلائم هذه الشريحة من المتعاملين، وفتح حساب لكل مواطن في أماكن التواجد.

وبدأت البنوك المصرية والعربية تفعيل مبادرة يوم الشمول المالي أول مرة في العام السابق والمرة الثانية في العام الجاري.

وبدأت بنوك عامة وخاصة من اليوم فتح حسابات توفير جارية مجانا دون مصاريف وبخصم 50‰ من المصاريف السنوية لفتح الحساب.

وقال السيد القصير رئيس البنك الزراعي المصرى ان جميع فروع البنك البالغة 1210 فرعا تفتح أبوابها لجميع العملاء الجدد لإصدار حسابات توفير مجانا دون مصاريف كما يقوم البنك بالتسويق ليوم الشمول المالي في القرى والنجوع والتجمعات بهدف الترويج لمنتجات البنك وتقديم التوعية لغير المتعاملين مع الجهاز المصرفي من الشرائح المتوسطة .