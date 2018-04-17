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شل تقرر العودة للتنقيب عن الغاز والنفط في مصر

11:08 ص الثلاثاء 17 أبريل 2018
شل تقرر العودة للتنقيب عن الغاز والنفط في مصر

القاهرة- وكالات:

قال سامي إسكندر نائب الرئيس التنفيذي لشركة رويال داتش شل العالمية اليوم الثلاثاء إن شركته قررت العودة من جديد للتنقيب والبحث عن الغاز والنفط في مصر بالمياه العميقة في البحر المتوسط.

ونقلت وكالة رويترز تصرحيات إسكندر خلال المؤتمر التاسع للبترول لدول حوض البحر المتوسط المنعقد في مدينة الإسكندرية شمالي القاهرة.

وتسعى مصر لجذب المزيد من الاستثمارات في قطاع الطاقة وزيادة إنتاج الاكتشافات الجديدة لكي تصل إلى الاكتفاء الذاتي من الغاز بنهاية 2018.

سامي إسكندر رويال داتش شل النفط الإسكندرية

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