شل تقرر العودة للتنقيب عن الغاز والنفط في مصر

القاهرة- وكالات:

قال سامي إسكندر نائب الرئيس التنفيذي لشركة رويال داتش شل العالمية اليوم الثلاثاء إن شركته قررت العودة من جديد للتنقيب والبحث عن الغاز والنفط في مصر بالمياه العميقة في البحر المتوسط.

ونقلت وكالة رويترز تصرحيات إسكندر خلال المؤتمر التاسع للبترول لدول حوض البحر المتوسط المنعقد في مدينة الإسكندرية شمالي القاهرة.

وتسعى مصر لجذب المزيد من الاستثمارات في قطاع الطاقة وزيادة إنتاج الاكتشافات الجديدة لكي تصل إلى الاكتفاء الذاتي من الغاز بنهاية 2018.