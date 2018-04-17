منحة من الاستثمار الأوروبي لبنك تنمية الصادرات بقيمة 500 ألف يورو

القاهرة- مصراوي:

قال البنك المصري لتنمية الصادرات اليوم الثلاثاء إنه وقع اتفاق منحة مع بنك الاستثمار الأوروبي بمبلغ 500 ألف يورو.

وأضاف البنك في بيان صحفي اليوم للبورصة أن المنحة تأتي في شكل معونة فنية يحدد البنك أوجه الاستفادة منها، وذلك في إطار التعاون المستمر بين المؤسستين.

وبحسب البيان فإن البنك قرر توجيهها بصورة أساسية لقطاعات التمويل وكذا المسؤولة عن إدارة المخاطر بالبنك وصولًا لأفضل الممارسات الدولية في هذه المجالات.

ويعمل بنك الاستثمار الأوروبي في مصر منذ أكثر من 35 عاما وفر خلالها تمويلات بنحو 8.2 مليارات يورو فى عدد كبير من المشروعات أهمها مشروعات البنية التحتية والمشروعات الإنشائية.