 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

ضرب سوريا القمة العربية الموازنة العامة سد النهضة محمد صلاح العملية الشاملة 2018

مصر توقع اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل في مجال الغاز والبترول

11:02 ص الثلاثاء 17 أبريل 2018
مصر توقع اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل في مجال الغاز والبترول

وزير البترول طارق الملا

القاهرة- وكالات:

قال وزير البترول، طارق الملا اليوم الثلاثاء في مؤتمر إن مصر ستوقع اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل في مجالات الغاز والبترول والكهرباء، بحسب وكالة رويترز.

وقالت الوكالة إن هذا يأتي في إطار مساعي مصر للتحول إلى مركز رئيسي للطاقة في المنطقة.

وتعكف مصر على زيادة إنتاج الغاز في شرق البحر المتوسط من حقول مثل مشروع تنمية غرب دلتا النيل وحصتها في حقل ظُهر العملاق الذي تديره إيني الإيطالية، بجانب وجود محطات لإسالة الغاز ستساعدها على التصدير لأوروبا.

طارق الملا وزارة البترول الغاز الطبيعي الكهرباء البترول

الخبر التالى:

شل تقرر العودة للتنقيب عن الغاز والنفط في مصر
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان