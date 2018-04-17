مصر توقع اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل في مجال الغاز والبترول

القاهرة- وكالات:

قال وزير البترول، طارق الملا اليوم الثلاثاء في مؤتمر إن مصر ستوقع اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل في مجالات الغاز والبترول والكهرباء، بحسب وكالة رويترز.

وقالت الوكالة إن هذا يأتي في إطار مساعي مصر للتحول إلى مركز رئيسي للطاقة في المنطقة.

وتعكف مصر على زيادة إنتاج الغاز في شرق البحر المتوسط من حقول مثل مشروع تنمية غرب دلتا النيل وحصتها في حقل ظُهر العملاق الذي تديره إيني الإيطالية، بجانب وجود محطات لإسالة الغاز ستساعدها على التصدير لأوروبا.