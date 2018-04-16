3 بنوك ترفع سعر الدولار أمام الجنيه في تعاملات المساء

كتب - مصطفى عيد:

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه في 3 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الإثنين، مقارنة بمستواه في الصباح، بينما استقر السعر في 6 بنوك أخرى.

ورفع بنك مصر سعر العملة الأمريكية إلى 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع مقابل 17.57 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع في الصباح.

كما ارتفع سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي إلى 17.63 جنيه للشراء و17.73 جنيه للبيع مقابل 17.62 جنيه للشراء و17.72 جنيه للبيع في الصباح.

وزاد سعر العملة الأمريكية في بنك القاهرة إلى 17.64 جنيه للشراء و17.74 جنيه مقابل 17.63 جنيه للشراء و17.73 جنيه للبيع، في الصباح.

ورفع مصرف أبو ظبي الإسلامي سعر بيع الدولار إلى 17.76 جنيه مقابل 17.75 جنيه في الصباح، بينما ثبت سعر الشراء عند 17.66 جنيه.

بينما ظل سعر العملة الأمريكية ثابتا في البنك الأهلي عند 17.57 جنيه للشراء و17.67 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك الإسكندرية عند 17.62 جنيه للشراء و17.72 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي عند 17.64 جنيه للشراء و17.74 جنيه للبيع، وهو نفس مستواه في الصباح.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنوك البركة وكريدي أجريكول وقناة السويس عند 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع.