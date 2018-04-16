6 نصائح مذهلة لتعزيز مهارات التداول فى أسواق المال

القاهرة- مصراوي:

يحاط التداول فى الأسواق المالية بمقدار معين من الغموض لأنه لا توجد صيغة واحدة للتداول بنجاح فهناك العديد من التقنيات والاستراتيجيات المختلفة التى تتطلب المعرفة والدراسة، ولكى تكون ناجحا فى التداول تحتاج إلى فهم مجموعة من القواعد الهامة والالتزام بها على نحو جيد، لأن الكثيرين خسروا أموالهم كنتيجة طبيعية لعدم اتباعهم القواعد بشكل سليم أو اتباع قاعدة وترك الباقى، كل قاعدة منفردة هامة ولكن عندما يعملون معًا تنتج عنها آثار قوية.

وسنوضح هنا أهم 6 قواعد ضرورية لتعزيز عملية التداول لديك:

القاعدة الأولى: استخدم دائمًا خطة طوال عملية التداول ولا تتركها

خطة التداول هى مجموعة من الأسس التى تحدد توقيت دخول وخروج المتداول ومعايير إدارة الأموال، واستخدامها على النحو الموجود يسمح للمتداول تحقيق الربح على الرغم من أنها تستغرق وقتًا طويلًا.

مع التكنولوجيا الحديثة أصبح من السهل اختبار استراتيجيتك قبل المخاطرة بالمال الحقيقى عن طريق الحسابات التجريبية التى توفرها العديد من شركات الوساطة فى أسواق الأسهم وسوق تداول الفوركس

كما أنك تحدد هل خطة التداول مناسبة لك أم لا، المفتاح هنا هو التمسك بالاستراتيجية وعدم التخلى عنها فى أى وقت مهما حدث، فالتداول دون خطة حتى لو ربحت يعتبر تداول ضعيف ومدمر لأى توقع.

القاعد الثانية: التعامل مع التداول على أنه مثل الأعمال التجارية

من أجل أن تكون ناجحا يجب عليك التعامل مع التداول على أنه عمل تقوم بأدائه بدوام كلى أو جزئى وليس كهواية، إذا اعتبرت التداول كتجارة سيكون الأمر محبطًا فى البداية لأنه لا يوجد راتب منتظم تتقاضاه، لكن يجب أن تعرف أن التداول هو نشاط تجارى يتكبد النفقات والخسائر والضغط والمخاطر، وبصفتك أحد المتداولين فأنت فى الأساس مالك تجارى صغير يجب أن تقوم ببحثك ومتابعة الرزنامة الاقتصادية ووضع استراتيجيتك لتحقيق أقصى قدر من امكانات نشاطك التجارى ومتابعة التحليلات الفنية للأصول التى تقوم بتداولها مثل تداول العقود مقابل الفروقات

والتحليل الفني للذهب والفضة والعملات وخاصتا الدولار الأمريكي.

القاعدة الثالثة: المخاطرة فقط لما يمكنك تحمله لتخسر

قبل أن يبدأ المتداول فى التداول الحقيقى من الضرورى أن تكون جميع الأموال فى الحساب قابلة للاستهلاك، وإذا لم يكن الأمر كذلك يجب على المتداول أن يستمر فى الادخار حتى يصل إلى الرقم المناسب للاستثمار.

يجب ألا يسمح المتداولين بأن يقترضوا الأموال من أجل التداول، كما يجب أن يكونوا مستعدين لخسارة جميع الأموال المخصصة لحساب التداول.

فى الحقيقة إن خسارة المال هى صدمة بما فيه الكفاية، وسيكون أكثر من ذلك إذا كان رأس المال هو من مالك الخاص الذى لا يمكنك تحمل خسارته.

القاعدة الرابعة: دائمًا استخدم وقف الخسارة

إن وقف الخسارة هو مقدار محدد مسبق من المال الذى يرغب فيه المتداول بالمخاطرة مع كل صفقة، يمكن أن يكون وقف الخسارة إما مبلغ أو نسبة مئوية بالدولار الأمريكى، ولكن فى كلتا الحالتين فإنه يحد من تعرض المتداول للمخاطر أثناء عملية التداول.

تجاهل وقف الخسارة حتى لو كانت تؤدى إلى الربح ممارسة سيئة، ويمكن أن يتسبب الخروج من وقف الخسارة فى تجارة خاسرة.

القاعدة الخامسة: يجب أن يتحمل مسئولية أفعاله

تقع مسئولية اتخاذ القرارات على عاتق المتداول، فالمكاسب والخسائر والنجاح والفشل يتم تحديدهم وفقًا لمهارات المتداول ومدى انتظامه والتزامه بالتداول.

القاعدة السادسة: السيطرة على العواطف

السيطرة والتحكم بالمشاعر والعواطف هى واحدة من أهم الأجزاء فى عملية التداول، بصفتك متداول يجب أن تتداول على ما تراه وليس ما تؤمن به، فالتجارة لا تتدخل بها العواطف.

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