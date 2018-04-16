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أسعار الذهب تستقر في مصر خلال تعاملات الإثنين

03:30 م الإثنين 16 أبريل 2018
أسعار الذهب تستقر في مصر خلال تعاملات الإثنين

كتب - مصطفى عيد:

استقر أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين في مصر مقارنة بمستويات أمس الأحد.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 استقر خلال تعاملات اليوم عند 660 جنيها، وهو نفس مستواه خلال اليومين الماضيين.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 566 جنيها، والجرام عيار 24 نحو 754 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5280 جنيها.

وبحسب وكالة رويترز، استقرت أسعار الذهب دون تغير يذكر في المعاملات الآسيوية اليوم الإثنين مع عكوف الأسواق على تقييم العواقب المحتملة للضربة الصاروخية التي قادتها الولايات المتحدة على سوريا مطلع الأسبوع في أكبر تدخل للقوى الغربية ردا على هجوم بالغاز السام.

وبحلول الساعة 0753 بتوقيت جرينتش تراجع السعر الفوري للذهب 0.1% إلى 1344.03 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما انخفضت عقود الذهب الأمريكية الآجلة بالنسبة ذاتها إلى 1346.80 دولار للأوقية، وفقا للوكالة.

أسعار الذهب الذهب غرفة القاهرة التجارية

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