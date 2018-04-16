وزير المالية يسافر إلى واشنطن لحضور اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين

كتب - مصطفى عيد:

غادر القاهرة اليوم الإثنين، عمرو الجارحي وزير المالية، وأحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي وذلك لحضور اجتماعات الربيع للبنك وصندق النقد الدوليين فى الفترة من 17 إلى 22 أبريل بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم، يجري وزير المالية خلال الزيارة عددا من اللقاءات والمباحثات المشتركة، ويحضر عددا من النقاشات والموائد المستديرة.

ومن المقرر أن يلتقى الجارحي والوفد المرافق له، كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي والمسئولين عن برامج الصندوق في منطقة الشرق الأوسط، يسبقه اجتماع مع الدكتور حازم الببلاوى المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي.

ويشارك وزير المالية في مائدة مستديرة مع جيم يونج كيم رئيس البنك الدولي، وتارو اسو وزير المالية الياباني، وتيدروس جيبريسوس رئيس منظمة الصحة العالمية حول قضية تمويل الجهود الدولية ودعم برامج مكافحة الفقر وزيادة الرعاية الصحية.

كما يرأس الوزير مائدة مستديرة لطرح التجربة المصرية في تطبيق الشفافية المالية، كما سيشارك في مناقشات مع مجموعة من المفكرين الاقتصاديين والحكوميين والمجتمع المدني.

ويعقد الجارحي أيضا عددا من اللقاءات مع نظرائه، حيث من المقرر أن يلتقي بوزير المالية والتخطيط الإقتصادي لحكومة جنوب السودان سلفاتور جارنج، ونيهلنهلا نيني وزير المالية الجنوب أفريقي، بالإضافة إلى عدد من وزراء المالية الأفارقة ومنطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية.

ويتضمن برنامج الوزير أيضا عقد لقاءات مع مسئولي كبار الشركات العالمية مثل كوكاكولا وجنرال إليكتريك، بحسب بيان المالية.

ومن المقرر أن يشارك الجارحي والوفد المرافق له فى عدد من النقاشات والحوارات التي تنظمها مؤسسات التصنيف والتمويل ومجموعات المستثمرين والبنوك والشركات الدولية حول برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وما تحقق خلال الفترة الماضية من نجاحات وتقدم ينعكس في تقارير الأداء التي تصدر عن تلك المؤسسات والهيئات، وفقا للبيان.