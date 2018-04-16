مصر تبحث مع اليابان فرص التعاون في مشروعات التكرير والبتروكيماويات

كتب- مصطفى عيد:

بحث طارق الملا وزير البترول مع مسؤولة بوزارة الاقتصاد والصناعة اليابانية، الفرص المستقبلية أمام الشركات اليابانية للتعاون في تنفيذ المشروعات الجديدة للتكرير والبتروكيماويات في ضوء برنامج عمل وزارة البترول لرفع كفاءة وتطوير هذه الأنشطة.

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الإثنين، ناقش الملا أيضا مع يوكو تاماي رئيسة مكتب العلاقات الدولية والبنية التحتية وصناعة المياه بوزارة الاقتصاد اليابانية، التعاون بين الجانبين في ترشيد وكفاءة استخدام الطاقة والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية بدعم من التكنولوجيات اليابانية في هذه الأنشطة.

وقال الوزير خلال اللقاء، الذي حضره سفير اليابان في القاهرة، إن مصر تتطلع للاستفادة من الخبرات والقدرات اليابانية في تنفيذ خطتها الطموح لتصبح مركزا إقليميا لتداول وتجارة الطاقة.

وأضاف أن هناك فرصا متاحة للتعاون في هذا المجال سواء بنقل الخبرات والتكنولوجيات في إقامة مشروعات التكرير والبتروكيماويات، والبنية التحتية لتخزين وتداول البترول والغاز، أو تدبير التمويل لتلك المشروعات، مما يساعد على سرعة إنجاز الخطة بكفاءة وفعالية .

وقالت يوكو تاماي إن برامج العمل الجارية والمخططة للتوسع في صناعات التكرير والبتروكيماويات والبنية التحتية بمصر تمثل مجالات أساسية للشراكة مع قطاع البترول وتقديم الدعم والخبرات والتكنولوجيات اللازمة.