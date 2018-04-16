 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

ضرب سوريا القمة العربية الموازنة العامة سد النهضة محمد صلاح العملية الشاملة 2018

مصر تبحث مع اليابان فرص التعاون في مشروعات التكرير والبتروكيماويات

12:21 م الإثنين 16 أبريل 2018
مصر تبحث مع اليابان فرص التعاون في مشروعات التكرير والبتروكيماويات

وزير البترول خلال استقباله للسفير الياباني

كتب- مصطفى عيد:

بحث طارق الملا وزير البترول مع مسؤولة بوزارة الاقتصاد والصناعة اليابانية، الفرص المستقبلية أمام الشركات اليابانية للتعاون في تنفيذ المشروعات الجديدة للتكرير والبتروكيماويات في ضوء برنامج عمل وزارة البترول لرفع كفاءة وتطوير هذه الأنشطة.

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الإثنين، ناقش الملا أيضا مع يوكو تاماي رئيسة مكتب العلاقات الدولية والبنية التحتية وصناعة المياه بوزارة الاقتصاد اليابانية، التعاون بين الجانبين في ترشيد وكفاءة استخدام الطاقة والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية بدعم من التكنولوجيات اليابانية في هذه الأنشطة.

وقال الوزير خلال اللقاء، الذي حضره سفير اليابان في القاهرة، إن مصر تتطلع للاستفادة من الخبرات والقدرات اليابانية في تنفيذ خطتها الطموح لتصبح مركزا إقليميا لتداول وتجارة الطاقة.

وأضاف أن هناك فرصا متاحة للتعاون في هذا المجال سواء بنقل الخبرات والتكنولوجيات في إقامة مشروعات التكرير والبتروكيماويات، والبنية التحتية لتخزين وتداول البترول والغاز، أو تدبير التمويل لتلك المشروعات، مما يساعد على سرعة إنجاز الخطة بكفاءة وفعالية .

وقالت يوكو تاماي إن برامج العمل الجارية والمخططة للتوسع في صناعات التكرير والبتروكيماويات والبنية التحتية بمصر تمثل مجالات أساسية للشراكة مع قطاع البترول وتقديم الدعم والخبرات والتكنولوجيات اللازمة.

اليابان طارق الملا وزارة البترول بوزارة الاقتصاد اليابانية

الخبر التالى:

وزيرة التخطيط: مصر تطلق المرحلة الأولى من الصندوق السيادي خلال 6 أشهر
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان