وزيرة التخطيط: مصر تطلق المرحلة الأولى من الصندوق السيادي خلال 6 أشهر

كتبت منال المصري:

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة، اليوم الإثنين إن الحكومة ستطلق الصندوق السيادي لمصر بقيمة مليار جنيه كمرحلة أولى خلال 6 أشهر القادمة بعد اعتماد القانون من مجلس النواب.

ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، الأسبوع الماضي على مشروع قانون بإنشاء صندوق مصر السيادي، بهدف المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها.

ويبلغ رأسمال الصندوق المرخص به 200 مليار جنيه، بينما يبلغ رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل 5 مليارات جنيه.

وقالت هالة السعيد، خلال مشاركتها في مؤتمر المسؤولية المجتمعية للشركات اليوم إن الحكومة خصصت مليار جنيه كمرحلة أولى لتمويل المشروع على أن يرتفع إلى 5 مليارات جنيه من خلال الفرص الاستثمارية المتاحة في الفترة القادمة .

وأضافت "الصندوق تابع الحكومة بنسبة 100% وسيتم خروج صناديق فرعية منه بالتعاون مع صناديق مالية عربية ودولية."

وتعمل الحكومة حاليا على حصر الأصول غير المستغلة على مستوى الجمهورية، بحسب وزيرة التخطيط.