500 مليون جنيه زيادة في حصيلة الضرائب على خدمات المحمول العام المقبل

كتبت- هند الشامي:

كشف مشروع موازنة العام المالي المقبل عن استهداف الحكومة زيادة حصيلتها من ضريبة القيمة المضافة على خدمات الاتصالات عن طريق شبكات المحمول بنحو 500 مليون جنيه مقارنة بالمتوقع تحصيله خلال العام الجاري.

وبحسب مشروع موازنة عام 2018-2019 الذي يناقشه مجلس النواب حاليا، ارتفعت الحصيلة المستهدفة من ضريبة القيمة المضافة على خدمات الاتصالات عن طريق شبكات المحمول (ضريبة الجدول وضريبة قيمة المضافة) إلى 5.5 مليار جنيه العام المقبل مقابل 5 مليارات جنيه متوقعة العام الجاري.

وتطبق ضريبة القيمة المضافة على خدمات الاتصالات المحمولة بنسبة 14% بالإضافة إلى 8% ضريبة جدول.

وتعمل في مصر 4 شركات لخدمات الهاتف المحمول وهي أورنج، وفودافون، واتصالات، والمصرية للاتصالات التي أطلقت شبكتها سبتمبر الماضي.

وبحسب مشروع الموازنة فإن الحكومة تتوقع الحكومة أن تتراجع حصيلة ضريبة المبيعات على خدمات الاتصالات الدولية والمحلية خلال العام المقبل إلى 8.589 مليار جنيه مقابل 9 مليارات جنيه متوقعة العام الجاري، بانخفاض 411 مليون جنيه.