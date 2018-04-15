التجارة: وفد من ممثلي دول "الفيشجراد" يزور منطقة قناة السويس

كتبت- إيمان منصور:

قالت وزارة التجارة والصناعة اليوم في بيان اليوم الأحد، إن وفدا من الممثلين والمستشارين التجاريين لدول تجمع الفيشجراد قام بزيارة ميدانية للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة والحوافز العديدة التي تتيحها الحكومة للمستثمرين.

وقالت داليا سالم مساعد وزير التجارة لشئون التعاون الدولي والتي ترأست الوفد، إن الزيارة ضمت الممثلين التجاريين لكل من بولندا، والتشيك، وسلوفاكيا، والمجر (دول الفيشجراد)، وممثلين من كل من وزارة التعاون الدولي، ووزارة الخارجية، الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وجهاز التمثيل التجاري.

وأضافت مساعد الوزير أن الزيارة تعكس النتائج الإيجابية لزيارة الرئيس السيسي إلى جمهورية المجر أثناء مشاركته في قمة تجمع "فيشجراد" خلال يوليو الماضي، مضيفة أنه تم تشكيل مجموعة عمل من الجهات والهيئات المصرية المعنية، لتكون نقطة اتصال لمتابعة فكرة إنشاء منطقة صناعية لدول الـ "فيشجراد" في مصر.

وقالت إن مجموعة العمل المشكلة، قامت بعقد اجتماعين حتى الآن مع سفراء هذه الدول، حيث تم الاتفاق خلال الاجتماعات على إجراء الزيارة الميدانية الحالية للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة عن كثب.

كما تم الاتفاق على ضرورة تبادل بعثات العمل بين مصر وهذه الدول من خلال تنظيم زيارات لرجال الأعمال في البلدين للتعرف على الامتيازات والحوافز الاستثمارية المتاحة للاستثمار فى مصر وإقامة شراكات جديدة في القطاعات ذات الأولوية، بحسب مساعد الوزير.

وأشارت إلى أن برنامج الزيارة قد تضمن استعراض فرص الاستثمار المتاحة بالمنطقة الجنوبية لقناة السويس وبالمزايا الاستثمارية للمنطقة والتسهيلات التي تقدمها للمستثمرين، بالإضافة إلى استعداد وترحيب الهيئة بتنظيم اجتماعات B2B لمستثمرين دول المجموعة.

وأضافت أن نتائج الجولة تضمنت الاتفاق على ايفاد بعثات تجارية من دول تجمع الفيشجراد إلى مصر لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بمنطقة قناة السويس على أرض الواقع، كما تم الاتفاق على ضرورة وضع إطار قانوني للتعاون بين مصر ودول الفيشجراد من خلال توقيع مذكرة تفاهم في هذا الصدد.

وجدير بالذكر أن فعاليات الزيارة تضمنت استعراض قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية وما يوفرة من حوافز لجذب الاستثمارات، والحوافز الاستثمارية فى الجمارك والضرائب، ومينائي السخنة والأديبة.

كما قام الوفد أيضا بإجراء زيارة ميدانية‫ للمنطقة الصناعية الصينية (تيدا) وشركة قناة السويس للتنمية الصناعية حيث تم زيارة المطورين العاملين في المنطقة ومنهم مصنع جوشى والذي يعتبر المصنع الثالث على مستوى العالم في إنتاج الفيبر جلاس، كما قام الوفد بزيارة الموانئ التابعة للمنطقة.‎