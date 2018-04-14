كيف ستؤثر الضربة العسكرية الغربية في سوريا على البورصة المصرية؟

كتب - مصطفى عيد:

توقع أحمد زكريا مدير حسابات العملاء بشركة عكاظ للسمسرة، تأثيرا محدودا للضربة العسكرية الغربية في سوريا على تعاملات البورصة المصرية شريطة عدم حدوث أي تطورات جديدة.

وقال زكريا لمصراوي، إن التوقعات التي سبقت العملية كانت تنم عن شيء أكبر مما حدث، خاصة في ظل مخاوف من حدوث تصادم بين الولايات المتحدة وروسيا.

ونفذت القوات الأمريكية والبريطانية والفرنسية ضربات جوية ضد سوريا في وقت مبكر اليوم السبت ردا على هجوم بغاز سام أسفر عن مقتل العشرات في الأسبوع الماضي.

واتهم البيت الأبيض الحكومة السورية بالوقوف وراء الهجوم الذي وقع يوم السابع من أبريل في دوما قرب دمشق.

وسبق هذه الضربة مخاوف عالمية من حدوث صدام بين الولايات المتحدة وروسيا بعد تلاسن إثر توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للنظام السوري بعد هجوم دوما.

وقال زكريا "لو اقتصر التصعيد في سوريا على هذه الضربة فسيكون التأثير محدودا على البورصة المصرية. وهو ما نتوقع أن نراه خلال جلسة غدٍ الأحد".

وفي المقابل، توقع زكريا تأثيرا إيجابيا لإعلان بنكي الأهلي ومصر مساء الخميس الماضي وقف إصدار شهادة العام الواحد ذات العائد 17% والتي بدأت في إصدارها منتصف فبراير الماضي.

وقال زكريا: "وقف إصدار شهادات الـ 17% له تأثير إيجابي على البورصة، فكلما حدث تخفيض على عوائد الشهادات كلما كان لذلك تأثير إيجابي".

ولكن زكريا يرى أن هذا التأثير سيظهر على المدى البعيد لأنه مازال هناك عملاء حاملين للشهادات، حيث "يتوقف الأمر على تقييم حاملي الشهادات في مواعيد استحقاقها، هل هناك شهادات بعوائد مغرية أم سيوجهون أموالهم للاستثمار في البورصة أو مجالات أخرى".

وقرر بنكا الأهلي ومصر، مساء الخميس الماضي، وقف إصدار شهادة الـ17% بمدة عام، بدءا من غدٍ الأحد، وإصدار شهادة مدتها 3 سنوات متغيرة العائد حيث تزيد بربع نقطة مئوية عن سعر الإيداع في البنك المركزي، وستبدأ بسعر عائد 17%.

وتوقع زكريا أن تشهد تعاملات البورصة غدا جلسة متقلبة بين صعود وهبوط طفيفين، حيث سيساهم في ذلك نظرة المستثمرين لما حدث في سوريا وإمكانية حدوث تطورات جديدة من عدمه.

وقال زكريا: "عمليات جني الأرباح واردة غدا أيضا مع وصول السوق إلى مستويات مرتفعة خلال الفترة الأخيرة".

وأضاف أن هناك أيضا بعض الأخبار الإيجابية في السوق منها نتائج الأعمال الجيدة للشركات، وتوزيعات الأرباح خلال الشهر الجاري والمقبل "والتي تحمي كثيرا من الأسهم".

وكانت البورصة المصرية أنهت تعاملات الخميس الماضي على تراجع بنحو 1.8% إلى مستوى 17615 نقطة، بسبب مبيعات العرب والأجانب، في ظل مخاوف من التدخل العسكري الأمريكي في سوريا.