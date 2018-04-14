المالية ترفع مخصصات توصيل الغاز للمنازل بنسبة 192% في الموازنة الجديدة

كتبت- ياسمين سليم:

رفعت وزارة المالية مخصصات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بنسبة 192% خلال العام المالي المقبل، مقارنة بالعام المالي الجاري.

وقالت وزارة المالية في البيان المالي التمهيدي إنها خصصت مبلغ 3.5 مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل خلال العام المالي 2018 -2019، مقابل 1.2 مليار جنيه خلال العام المالي 2017- 2018.

وبحسب الوزارة فإن الزيادة تأتي ضمن سياساتها الإصلاحية وتحسين الإنفاق الموجه لصالح دعم النشاط الاقتصادي، المؤثر على إطلاق أفاق النمو.

وبحسب بيان سابق لوزارة البترول تهدف الوزارة إلى توصيل الغاز الطبيعي إلى 1.350 مليون وحدة سكنية على مستوى الجمهورية خلال العام الحالي 2018، وإحلاله محل البوتاجاز.

ووفقا لبيانات نشرتها وكالة رويترز الأسبوع الماضب، فإن دعم المواد البترولية سيتراجع خلال العام المالي المقبل بنسبة 26% ليصل إلى 89.075 مليار جنيه، مقارنة بـ 120.9 مليار جنيه مستهدفه في 2017- 2018.

وتوقع محلللون لمصراوي أن ترفع الحكومة أسعار المواد البترولية بنسب تتراوح بين 35 إلى 40% مع بداية العام المالي الجديد، حيث تطول هذه الزيادة السولار، والبوتاجاز، وبنزين 80.