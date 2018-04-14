بنكا الأهلي والقاهرة يبقيان الفائدة على الودائع دون تغيير

كتبت- منال المصري:

أبقى بنكا الأهلي والقاهرة أسعار الفائدة على الودائع دون تغيير في اجتماع لجنة الخصوم والأصول "الأليكو" يوم الخميس الماضي.

وقال طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن البنك قرر الإبقاء على أسعار الفائدة على الودائع وكذلك حسابات التوفير دون تغيير.

وأشار إلى أن البنك قرر طرح شهادة ادخار جديدة بعائد متغير 15.75% يصرف شهريا، مدتها 3 سنوات، بعد التحركات التي شهدها السوق على خلفية قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1% للمرة الثانية على التوالي في أقل من شهرين.

ويعني العائد المتغير أن سعر الفائدة غير ثابت، ولكنه يتغير دوريا، بحسب الأسعار المعلنة من البنك المركزي (الكوريدور)، والتي يراجعها كل ستة أسابيع تقريبا، وفقا لمتغيرات معدل التضخم في الأسعار.

وقال يحيى أبوالفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، إن البنك قرر الإبقاء على سعر الفائدة على الودائع دون تغيير.

وكان البنك الأهلي وبنك مصر قررا التوقف عن إصدار شهادة الادخار ذات العائد الثابت 17%، اعتبارا من نهاية يوم عمل الخميس الماضي، وطرح شهادة ادخار جديدة بعائد متغير أعلى بربع نقطة مئوية (0.25%) عن سعر الإيداع في البنك المركزي.

وقرر المركزي قبل أكثر من أسبوعين خفض الفائدة 1% مجددا لتصل إلى 16.75% على الإيداع و17.75% على الإقراض.

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