778 مليون جنيه حصيلة بيع شهادة "أمان المصريين" في شهر ونصف

كتبت- منال المصري:

واصلت حصيلة بيع شهادة أمان المصريين ارتفاعها، وسجلت نحو 778 مليون جنيه، بعدد يتجاوز 657.2 ألف شهادة، في البنوك الأربعة التي تطرحها وهي الأهلي ومصر والقاهرة والزراعي المصري، وذلك خلال 6 أسابيع.

وكانت البنوك الأربعة بدأت بيع الشهادة في مطلع مارس الماضي، بفئات تبدأ من 500 جنيه وحتى 2500 جنيه، بهدف توفير تغطية تأمينية ضد الوفاة للعمالة الموسمية وغير المنتظمة.

والشهادة متاحة لجميع المصريين في الفئة العمرية من 18 وحتى 59 سنة، ولا تطلب البنوك أية مستندات لبيعها سوى بطاقة الرقم القومي.

وقال محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، اليوم السبت، إن حصيلة البنك من بيع شهادة أمان المصريين، بلغت نحو 553.5 مليون جنيه، منذ بداية طرحها في مطلع مارس الماضي، وحتى الآن.

وأوضح الأتربي في تصريحات خاصة لمصراوي، أن إجمالي عدد الشهادات التي أصدرها البنك حتى الآن، بلغ نحو127.1 ألف شهادة بقيمة حوالي 110.7 مليون جنيه، بالإضافة إلى نحو 358.1 ألف شهادة تم تحصيل قيمتها بنحو 442.8 مليون جنيه، وجاري إصدارها.

وقال طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن البنك باع حوالي 16 ألف شهادة أمان، بقيمة 19 مليون جنيه خلال 6 أسابيع.

وأشار فايد إلى أن البنط تلقى طلبات من جهات وشركات مختلفة لإصدار حوالي 200 ألف شهادة للعاملين بها، وأن البنك سيصدرها بعد الانتهاء من إجراءات الإصدار.

وقال يحيي أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن البنك باع شهادات بقيمة 60 مليون جنيه، بعدد 42 ألف شهادة خلال 6 أسابيع من إصدار الشهادة.

وقال هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي المصري، في تصريحات سابقة، إن البنك تلقى طلبات من جهات مختلفة لإصدار 300 ألف شهادة بقيمة تتجاوز 300 مليون جنيه تحت التنفيذ حاليا .

وقال السيد القصير، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن البنك باع نحو 114 ألف شهادة أمان، بقيمة 145.5 ملايين جنيه في أكثر من 5 أسابيع.

وأشار إلى أن البنك تلقى طلبات تحت التنفيذ بعدد 105 طلبات، لإصدار شهادة أمان المصريين بفئات مختلفة.

يذكر أن شهادة "أمان" تهدف إلى التأمين على العمالة غير المنتظمة والفئات التي ليس لها دخل ثابت، وتوفير تعويض يضمن استقرار أسرهم في حالة الوفاة.

وشهادة أمان المصريين، هي شهادة ادخار بنكية، تبدأ من 500 جنيه ومضاعفاتها حتى 2500 جنيه بحد أقصى للشخص الواحد، تدفع مرة واحدة.

وتبلغ مدة الشهادة 3 سنوات، وتجدد تلقائيا مرتين، أي أن مدتها الإجمالية تصل إلى 9 سنوات.

وتعطي شهادة أمان لصاحبها فائدة سنوية ثابتة 16%، تصرف في نهاية مدة الشهادة، بعد خصم الأقساط التأمينية التي تسدد شهرياً، لصالح شركة مصر لتأمينات الحياة، بقيمة تتراوح بين 4 و20 جنيهاً شهرياً، بحسب قيمة كل شهادة.