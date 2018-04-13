الذهب يرتفع 5 جنيهات في أسبوع وسط توقعات بزيادة جديدة

كتبت- شيماء حفظي:

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 بقيمة 5 جنيهات خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم الجمعة 657 جنيها مقابل 652 جنيها للجرام الأحد الماضي.

وأضاف نجيب، لمصراوي، إن أسعار الذهب شهدت ذبذبات قوية خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفعت أسعاره نتيجة زيادة تخوفات المستثمرين بشأن الضربة الأمريكية المحتملة في سوريا، لكنها عادت للهدوء مع تراجع تلك التخوفات.

وتوقع نجيب، حدوث زيادة جديدة في أسعار الذهب خلال الأسبوع المقبل، في حال استمر التوتر بشأن تدخل عسكري أمريكي محتمل في سوريا.

وسجل عيار 18 قيمة 563 جنيها للجرام، وعيار 24 بلغ 750.8 جنيه للجرام، وبلغ سعر الجنيه الذهب 5256 جنيها.

وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب اليوم، وتتجه صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني في الوقت الذي يقبل فيه المستثمرون على الملاذات الآمنة في ظل التوترات الأمنية بشأن سوريا، وفقا لوكالة رويترز.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومساعدوه للأمن القومي قد بحثوا خيارات بشأن سوريا التي هدد بتوجيه ضربات صاروخية لها ردا على ما يشتبه في أنه هجوم بغاز سام، في الوقت الذي أبدى فيه مبعوث روسي مخاوف بشأن اتساع الصراع بين واشنطن وموسكو.

غير أن ترامب أثار شكوكا بشأن توقيت تنفيذ تهديده بتوجيه ضربة في سوريا يوم الخميس، عبر تغريدة قال فيها إن الهجوم على سوريا ”قد يكون قريبا جدا وقد لا يكون كذلك“.