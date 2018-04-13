ارتفاع اليورو والإسترليني.. أسعار العملات أمام الجنيه خلال أسبوع

كتبت- شيماء حفظي:

ارتفع سعر صرف اليورو والإسترليني أمام الجنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بينما استقرت أسعار عدد من العملات اعربية عند نفس مستويات الجمعة الماضي.

وارتفع سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" أمام الجنيه في نهاية تعاملات الأسبوع إلى 21.63 جنيه للشراء و21.87 جنيه للبيع، مقابل 21.46 جنيه للشراء و21.71 جنيه للبيع الجمعة الماضي.

وارتفع سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري، ليصل إلى 24.85 جنيه للشراء و25.12 جنيه للبيع، مقابل 24.53 جنيه للشراء و24.90 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار أمام الجنيه عند 17.57 جيه للشراء و17.67 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الجمعة الماضي.

بينما ارتفع سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه إلى 58.59 جنيه للشراء مقابل 58.54 جنيه للشراء، في حين تراجع سعر البيع من 59 جنيه للبيع إلى 58.49 جنيه.

ولكن سعر الريال السعودي استقر أمام الجنيه بنهاية الأسبوع عند 4.68 جنيه للشراء و4.71 جنيه للبيع وهي نفس أسعار الأسبوع الماضي.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه، 4.78 جنيه للشراء وارتفع سعر بيعه إلى 4.81 جنيه مقابل 4.80 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال القطري 4.56 جنيه للشراء و4.80 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الجمعة الماضي.