الصناعة: رصد مخالفات بقيمة 3.7 مليار جنيه في 17 مصنعا خلال 6 أشهر

كتبت- إيمان منصور:

قال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن مصلحة الرقابة الصناعية رصدت 17 مصنعا بمخالفات متعلقة باستيراد مستلزمات إنتاج بغرض الاتجار، خلال 6 أشهر.

وأضاف الوزير في بيان اليوم الجمعة، إنه تم ضبط المخالفات بقيمة 3.7 مليار جنيه، في الفترة من أكتوبر 2017 وحتى نهاية مارس الماضي، بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشركات المخالفة.

وقال الوزير إن المصلحة رصدت أيضا مصانع وهمية تم تأسيسها ورقيا دون وجود أي نشاط تصنيعي لها بغرض استغلال تصاريح العمل الخاصة بها في عمليات الاستيراد، لافتا إلى أن الوزارة لن تتهاون مع كل من يضر بالاقتصاد المصري.

وقال إبراهيم المناسترلي رئيس مصلحة الرقابة الصناعية إن الحملات شملت 60 مصنعا فى قطاعات الصناعات الهندسية والغذائية وقطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة في مختلف محافظات الجمهورية.

وأشار إلى أن الحملات أسفرت عن وجود مصانع مرخصة حاصلة على سجل صناعي دائم وتقوم باستغلال هذا السجل في استيراد مستلزمات إنتاج بغرض الاتجار وليس التصنيع، كما تقوم باستيراد خامات ومكونات لا تدخل ضمن النشاط الصناعي الخاص بها بالإضافة إلى قيام عدد من الشركات باستيراد منتجات كاملة الصنع بالمخالفة لموافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وكان المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أصدر العام الماضي قرارا بإخضاع كافة مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار التي يتم استيرادها تحت أي نظام جمركي لأغراض إنتاجية أو خدمية لإشراف ومتابعة مصلحة الرقابة الصناعية مع منحها الحق في التفتيش داخل المصانع ومراكز الخدمة والصيانة والاطلاع على المستندات الخاصة بمستلزمات الإنتاج المستوردة لأغراض إنتاجية أو خدمية، وإخطار الجهات المعنية بالمخالفين تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.