3 بنوك تُخفض سعر الدولار أمام الجنيه خلال أسبوع

كتبت- شيماء حفظي:

انخفض سعر الدولار أمام الجنيه في 3 بنوك خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بينما ارتفع سعره في 3 بنوك أخرى.

وخلال الأسبوع الماضي استقر سعر صرف العملة الأجنبية في 4 بنوك أخرى عاملة في مصر.

وشهد الأسبوع الماضي تعاملات لمدة 3 أيام فقط، بداية من الثلاثاء، بعد عودة البنوك للعمل من إجازة عيد القيامة والشم النسيم، والتي كانت يومي الأحد والإثنين.

وهبط سعر العملة الأمريكية في بنك مصر في تعاملات الأسبوع إلى 17.56 جنيه للشراء و17.66 جنيه للبيع مقابل 17.58 جنيه للشراء، و17.68 جنيه للبيع، ببداية تعاملات الأسبوع.

وانخفض سعر الدولار في بنك قناة السويس، بتعاملات نهاية الأسبوع إلى 17.63 جنيه للشراء و17.73 جنيه للبيع مقابل 17.64 جنيه للشراء و17.74 جنيه للبيع.

كما خفض بنك التجاري الدولي سعر الدولار إلى 17.62 جنيه للشراء و17.72 جنيه للبيع مقابل 17.63 جنيه للشراء و17.73 جنيه للبيع، بتعالمات بداية الأسبوع.

وزاد سعر الدولار في بنك القاهرة إلى 17.63 جنيه للشراء و17.73 جنيه للبيع مقابل 17.62 جنيه للشراء و17.72 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار في بنكي البركة مصر وكريدي أجريكول مصر إلى 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع مقابل 17.64 جنيه للشراء و17.74 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في البنك الأهلي عند 17.57 جنيه للشراء و17.67 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الثلاثاء الماضي.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنكي الإسكندرية والعربي الأفريقي عند 17.60 جنيه للشراء و17.70 جنيه للبيع.

كما استقر سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الثلاثاء.