الأتربي لمصراوي: بنك مصر يوقف الشهادة ذات العائد 17% واستمرار الـ 15%

كتبت- منال المصري:

قال محمد الأتربي، رئيس بنك مصر، لمصراوي، إن البنك قرر التوقف عن إصدار الشهادة ذات العائد الثابت 17%، اعتبارا من اليوم الخميس، وطرح أخرى بعائد متغير بداية من يوم الأحد المقبل.

وبحسب الأتربي، فإن الشهادة الجديدة مدتها 3 سنوات، ويصرف عائدها كل 3 أشهر.

و ستعطي الشهادة الجديدة عائدا يزيد بنسبة ربع في المائة (0.25%) على سعر الإيداع في البنك المركزي، على غرار البنك الأهلي.

وكان مصراوي نشر قبل أسبوعين، إن هناك اتجاها داخل بنك مصر للتوقف عن إصدار شهادة الـ 17% بعد قرار المركزي بخفض الفائدة.

ويعني العائد المتغير أن سعر الفائدة غير ثابت، ولكنه يتغير دوريا، بحسب الأسعار المعلنة من البنك المركزي، والتي يراجعها كل ستة أسابيع تقريبا، وفقا لمتغيرات معدل التضخم في الأسعار.

وقال الأتربي، إن البنك مستمر في طرح شهادة الادخار ذات العائد الثابت 15% والتي تبلغ مدتها 3 سنوات وتصرف عائدها كل 3 أشهر.

وكان البنك الأهلي قال في بيان اليوم، إنه توقف أيضا عن طرح الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابت 17% سنويا، وطرح أخرى بعائد متغير بداية من يوم الأحد المقبل.

وقال البنك الأهلي إن هذا القرار يأتي في "في ظل انخفاض سعرى الإيداع والخصم لدى البنك المركزي المصري وكذلك تحسن مؤشرات التضخم والتضخم الأساسي اللذين تم الإعلان عنهما خلال الأيام الماضية".

وكان البنك المركزي قرر قبل أسبوعين خفض أسعار الفائدة 1% للمرة الثانية على التوالي في أقل من شهرين، مع استمرار معدل التضخم السنوي في الانخفاض، لتصل حاليا إلى 16.75% على الإيداع و17.75% على الإقراض.

وتتوقع بنوك استثمار أن يواصل البنك المركزي خفض الفائدة خلال العام الجاري بنسبة إجمالية تتراوح بين 3 و5%، مع تراجع معدلات التضخم.

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مصدر: بنك مصر يتجه لوقف إصدار شهادة الـ17% بعد خفض الفائدة

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