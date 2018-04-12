نائب رئيس البنك: 50 مليار جنيه حصيلة "الأهلي" من شهادات الـ 17 و15%

كتبت- منال المصري:

قال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن حصيلة البنك من بيع الشهادات مرتفعة العائد بلغت نحو 50 مليار جنيه، منذ طرحها في منتصف فبراير الماضي وحتى اليوم الخميس.

وتشمل هذه الحصيلة شهادات البنك الأهلي ذات العائد الثابت 17 و15%، وكذلك شهادات بنك الاستثمار القومي التي يوزعها في فروعه حصريا، بفائدة ثابتة 17.25 و15.25%.

وقرر البنك الأهلي اليوم التوقف عن إصدار الشهادة البلاتينية ذات العائد السنوي الثابت 17%، وإصدار أخرى بعائد متغير بداية من يوم الأحد المقبل.

وقال البنك الأهلي في بيان حصل عليه مصراوي، إن الشهادة الجديدة مدتها 3 سنوات، ويصرف عائدها كل 3 أشهر.

وتعطي الشهادة الجديدة عائدا يزيد بنسبة ربع في المائة (0.25%) على سعر الإيداع في البنك المركزي.

"وبالتالي يعتبر أول سعر مطبق على الشهادة عند طرحها اعتباراً من الأحد المقبل هو 17% سنوياً، ويتغير العائد دورياً خلال مدة الشهادة وفقاً ومتغيرات سعر إيداع البنك المركزي المصري"، بحسب بيان البنك.

وقال محمد الأتربي، رئيس بنك مصر، لمصراوي، إنه أوقف أيضا شهادة الـ 17%، وقرر إصدار أخرى بعائد متغير، بداية من يوم الاحد المقبل، على غرار البنك الأهلي.

ويعني العائد المتغير أن سعر الفائدة غير ثابت، ولكنه يتغير دوريا، بحسب الأسعار المعلنة من البنك المركزي، والتي يراجعها كل ستة أسابيع تقريبا، وفقا لمتغيرات معدل التضخم في الأسعار.

وقال الأتربي وأبوالفتوح، إن الشهادة ذات العائد الثابت 15% والتي تبلغ مدتها 3 سنوات، مستمرة ولم تتغير الفائدة عليها.

وكان البنك الأهلي طرح شهادة الـ 17% في منتصف فبراير الماضي، ومدتها عام واحد ويصرف عائدها كل 3 أشهر، بعد التوقف عن إصدار شهادة الـ 20%، وذلك عقب قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1% للمرة الأولى منذ التعويم.

وفي نهاية الشهر الماضي، قرر المركزي خفض الفائدة 1% مجددا، وذلك للمرة الثانية على التوالي في أقل من شهرين، وهو ما دفع البنوك إلى إعادة النظر في أسعار الفائدة على جميع الأوعية الادخارية والحسابات.

وقال محمود منتصر الرئيس التنفيذي ونائب رئيس بنك الاستثمار القومي، التابع لوزارة التخطيط، إن نصيب البنك من حصيلة بيع الشهادات مرتفعة العائد (17.25 و15.25%) بلغت حوالي 32 مليار جنيه منذ بداية طرحها يوم 18 فبراير وحتى أمس الأربعاء.

وتباع شهادات بنك الاستثمار القومي في فروع البنك الأهلي فقط.

وقرر بنك الاستثمار القومي، التوقف عن طرح شهادة الـ 17.25% وإصدار أخرى بفائدة ثابت 16.25% بأجل عام واحد، بداية من يوم الأحد، ويوزع العائد عليها شهريا.

اقرأ أيضا:

على غرار "الأهلي".. بنك مصر يوقف شهادة الـ 17% ويطرح أخرى بعائد متغير

كل ما تريد أن تعرفه عن شهادة البنك الأهلي الجديدة بعد وقف الـ 17%

ما هو مصير حاملي شهادة الـ 17% بعد وقف إصدارها في البنك الأهلي؟

البنك الأهلي يوقف شهادة الـ 17% ويطرح أخرى بعائد متغير

بعد نزولها 2%.. هل يستمر البنك المركزي في خفض الفائدة خلال 2018؟

لماذا خفض البنك المركزي الفائدة 1% للمرة الثانية في أقل من شهرين؟

مصدر: بنك مصر يتجه لوقف إصدار شهادة الـ17% بعد خفض الفائدة

استجابة بطيئة من البنوك لقرار المركزي بخفض أسعار الفائدة