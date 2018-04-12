ما هو مصير حاملي شهادة الـ 17% بعد وقف إصدارها في البنك الأهلي؟

القاهرة- مصراوي:

قرر البنك الأهلي المصري، اليوم الخميس، التوقف عن إصدار الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابت 17%، وإصدار أخرى متغيرة العائد بداية من الأحد المقبل.

وقال البنك في بيان حصل عليه مصراوي، إن العملاء الذين سبق لهم شراء الشهادة سوف يتمتعون بمزاياها كاملة لحين انتهاء فترة استحقاقها.

وكان البنك الأهلي طرح شهادة الـ 17% في منتصف فبراير الماضي، ومدتها عام واحد ويصرف عائدها كل 3 أشهر، بعد التوقف عن إصدار شهادة الـ 20%، وذلك عقب قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1% للمرة الأولى منذ التعويم.

وفي نهاية الشهر الماضي، قرر المركزي خفض الفائدة 1% مجددا، وذلك للمرة الثانية على التوالي في أقل من شهرين، وهو ما دفع البنوك إلى إعادة النظر في أسعار الفائدة على جميع الأوعية الادخارية والحسابات.

وقرر البنك الأهلي طرح شهادة ادخار جديدة بعائد متغير يزيد بربع في المائة عن سعر الفائدة على الإيداع المعلنة من البنك المركزي.

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البنك الأهلي يوقف شهادة الـ 17% ويطرح أخرى بعائد متغير

مصدر: بنك مصر يتجه لوقف إصدار شهادة الـ17% بعد خفض الفائدة