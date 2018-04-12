كل ما تريد أن تعرفه عن شهادة البنك الأهلي الجديدة بعد وقف الـ 17%

القاهرة- مصراوي:

قرر البنك الأهلي المصري، التوقف عن إصدار الشهادة البلاتينية ذات العائد السنوي الثابت 17%، اعتبارا من نهاية عمل اليوم الخميس، وإصدار شهادة جديدة بعائد متغير، بداية من يوم الأحد المقبل.

وقال البنك في بيان، حصل عليه مصراوي، إن الشهادة الجديدة مدتها 3 سنوات، ويصرف عائدها كل 3 أشهر.

وتعطي الشهادة الجديدة عائدا يزيد بنسبة ربع في المائة (0.25%) على سعر الإيداع في البنك المركزي.

"وبالتالي يعتبر أول سعر مطبق على الشهادة عند طرحها اعتباراً من الأحد المقبل هو 17% سنوياً، ويتغير العائد دورياً خلال مدة الشهادة وفقاً ومتغيرات سعر إيداع البنك المركزي المصري"، بحسب بيان البنك.

ويعني العائد المتغير أن سعر الفائدة غير ثابت، ولكنه يتغير دوريا، بحسب الأسعار المعلنة من البنك المركزي، والتي يراجعها كل ستة أسابيع تقريبا، وفقا لمتغيرات معدل التضخم في الأسعار.

وكان البنك المركزي قرر قبل أسبوعين خفض أسعار الفائدة 1% للمرة الثانية على التوالي في أقل من شهرين، مع استمرار معدل التضخم السنوي في الانخفاض، لتصل حاليا إلى 16.75% على الإيداع و17.75% على الإقراض.

وتتوقع بنوك استثمار أن يواصل البنك المركزي خفض الفائدة خلال العام الجاري بنسبة إجمالية تتراوح بين 3 و5%، مع تراجع معدلات التضخم.

ولا يزال البنك الأهلي يواصل طرح الشهادة الثلاثية ذات العائد الثابت 15%، ولم يتطرق بيانه اليوم إلى وقفها أو تعديل الفائدة عليها.

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مصدر: بنك مصر يتجه لوقف إصدار شهادة الـ17% بعد خفض الفائدة