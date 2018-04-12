بورصات الخليج تتراجع بسبب "سوريا".. وارتفاع طفيف في السعودية والبحرين

كتبت- شيماء حفظي:

واصلت بورصتا السعودية والبحرين ارتفاعهما بنهاية تعاملات اليوم الخميس، بينما تراجعت باقي بورصات الخليج، مع تزايد المخاوف بشأن التدخل الأمريكي في سوريا عسكريا.

وارتفعت بورصة السعودية لدى الإغلاق بنسبة 0.3%، كما ارتفعت بورصة البحرين 0.2%، مع نهاية التعاملات.

وانخفضت بورصة قطر بنسبة 1%، وسوق دبي المالي 1.2%، وبورصة أبوظبي بنسبة 0.8%.

كما تراجعت بورصة عمان بنسبة 0.9%، والسوق الأول في بورصة الكويت بنسبة 0.97%.

وعالميا، هبطت بورصة وول ستريت الأمريكية الأربعاء، بفعل القلق بشأن سوريا والمخاطر في الشرق الأوسط، بعد تهديد الرئيس، دونالد ترامب بعمل عسكري في سوريا، وفقا لرويترز.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضا بنسبة 0.9%، كما انخفض المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا بنحو 0.6%.

كما انخفض مؤشر نيكي الياباني بنسبة 0.1% عند إغلاق الخميس، وسط مخاوف من تحرك أمريكي عسكري محتمل ضد سوريا.