"ماسبيرو" يعرض بيع قطعة أرض لسداد جزء من مديونيات "الاستثمار القومي"

كتبت- منال المصري:

قال محمود منتصر، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، إن الهيئة الوطنية للإعلام "ماسبيرو"، عرضت على البنك بيع قطعة أرض تمتلكها في إحدى المحافظات على مساحة 190 فدانا، واستخدام حصيلة البيع في سداد جزء من مديونياتها للبنك.

وأضاف منتصر في تصريحات لمصراوي، أن مستحقات البنك لماسبيرو تبلغ نحو 32 مليار جنيه وأنها متراكمة منذ سنوات طويلة.

"بعد انتهاء الجهات المعنية بتقييم قطعة الأرض التابعة لماسبيرو سيتم طرحها للبيع واستغلال ثمنها في تسوية بعض مستحقات الهيئة للبنك"، بحسب ما قاله منتصر.

ويعمل البنك حاليا على إجراء كثير من التسويات مع الجهات والشركات الحكومية، من خلال الحصول على أصول في مقابل تسوية المديونيات.

وقال منتصر إن البنك وافق بالفعل على عرض الشركة القابضة للغزل والنسيج، التابعة لقطاع الأعمال، بالتنازل له، عن عدد من قطع الأراضي المملوكة لها، لتسوية مديونياتها البالغة نحو 10.5 مليار جنيه.

وأضاف أن الأراضي المعروضة من الشركة ستكفي لسداد كامل مديونيتها للبنك، مشيرا إلى أن هناك جهات تجري حاليا تقييما لأراضي الشركة والتحقق من تسجيلها وتراخيصها، تمهيدا لنقل ملكيتها للبنك.

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