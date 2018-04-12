تراجع جماعي لمؤشرات البورصة مع بداية تعاملات الخميس

كتب - مصطفى عيد:

شهدت مؤشرات البورصة تراجعا جماعيا مع بداية تعاملات اليوم الخميس.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنحو 0.84% عند مستوى 17794 نقطة.

كما هبط المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.12%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.36%.

وكانت البورصة ارتفعت خلال تعاملات أمس الأربعاء، بنسبة 1.4% عند مستوى 17943 نقطة، متأثرة بإعلان شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير مفاوضاتها للاستحواذ على أو الاندماج مع شركة سوديك.