تراجع جماعي لمؤشرات البورصة مع بداية تعاملات الخميس
كتب - مصطفى عيد:
شهدت مؤشرات البورصة تراجعا جماعيا مع بداية تعاملات اليوم الخميس.
وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنحو 0.84% عند مستوى 17794 نقطة.
كما هبط المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.12%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.36%.
وكانت البورصة ارتفعت خلال تعاملات أمس الأربعاء، بنسبة 1.4% عند مستوى 17943 نقطة، متأثرة بإعلان شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير مفاوضاتها للاستحواذ على أو الاندماج مع شركة سوديك.
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