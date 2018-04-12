الضرائب: حصيلة كبار الممولين من المهن الحرة تجاوزت 300 مليون جنيه

كتبت - منال المصري:

قال عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب، اليوم الخميس، إن المصلحة جمعت حصيلة ضريبية على المهن الحرة من كبار الممولين بأكثر من 300 مليون جنيه بعدد 1561 ملفا في 3 أشهر.

وأضاف سامي أن الحكومة جادة في جمع ضرائب من القطاع غير الرسمي حيث سيتم ذلك بعد صدور قانون تيسير الإجراءات الضريبية على المشروعات الصغيرة.

وذكر سامي أنه تم توكيل جهة سيادية لتطوير البنية التحتية لمقرات مصلحة الضرائب في كافة المحافظات.

وجاء ذلك على هامش مؤتمر "اكتمال نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية (GFMIS) والانتهاء من ميكنة الموازنة العامة للدولة" تحت رعاية المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عمرو الجارحي وزير المالية، ونواب وزير المالية، ورؤساء القطاعات بوزارة المالية، وعدد من الوزراء والمحافظين المعنيين.