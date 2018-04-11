ضمنها المعاش المبكر.. القومية للأسمنت تعلن خطتها للعام المالي المقبل

كتبت- شيماء حفظي:

قالت شركة القومية للأسمنت، اليوم الأربعاء إنها بصدد إعداد نظام معاش مبكر للعاملين بها خلال العام المالي المقبل.

وأضافت الشركة، التابعة لقطاع الأعمال العام، في محضر اجتماع جمعيتها العمومية العامة، المرسل للبورصة اليوم، أنه سيتم إعداد نظام المعاش المبكر، بما يراعي ظروف العاملين والشركة.

وأضافت الشركة، أن الخطة المستقبلية تتضمن 6 بنود، بينها دراسة توصية الجمعية لبحث إمكانية عرض حصة أو كامل أسهمها في شركتي النهضة والسويس للأسمنت.

وتهدف الشركة من تلك الخطوة إلى توفير السيولة اللازمة لإجراءات التطوير وسداد قرض مستحق عليها لبنك مصر والتي بلغت فائدته 22%، بحسب الشركة.

وتبلغ نسبة مساهمة القومية للأسمنت 2% من أسهم شركة السويس للأسمنت، و30% من أسهم شركة النهضة للصناعات.

وأضافت أن الخطة تشمل اتخاذ الإجراءات لتغيير منظومة الطاقة لتصبح اقتصادية، والسير في إجراءات نقل الشركة خارج الكتلة السكنية، وتدريب العاملين لتأهيلهم للتشغيل بعد انتهاء عقد شركة التشغيل fls والتي تم اعتماد أتعابها بواقع 11 مليون جنيه شهريا بعد تخفيضه من 33 مليون جنيه شهريا.

وقالت الشركة إن قررت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في عقد شركة التشغيل "المجحف" بعدما خالفت شروط المناقصة ورفعت الأتعاب بنسب تصاعدية.

كما ستدرس الشركة إنتاج أو شراء الكلينكر حتى استكمال نقل الشركة في حالة استقرار الأسعار الحالية او ارتفاعها وبعد العرض على الشركة القابضة للصناعات الكيماوية.

وكان وزير قطاع الأعمال العام، خالد بدوي، قال إن الوزارة تدرس نقل مصنع الشركة من حلوان إلى محافظة المنيا بعدما قررت الشركة القابضة إيقاف العمل بالمصنع لتقليل الخسائر.

وتتولى كلية الهندسة جامعة القاهرة، إعداد دراسة تفصيلية عن إمكانية نقل مصنع الشركة.

وقالت الشركة، في بيان اليوم إنها توقفت عن عقد أية صفقات مع العملاء منذ 25 ديسمبر 2017، وأنه تم إعداد الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل على أساس إيقاف كافة أنشطة الشركة ماعدا طحن مخزون الكلينكر.

وأضافت أن وقف مصنع الشركة ساهم في خفض الخسائر المتوقعة خلال العام المالي 2018 – 2019 إلى 359.5 مليون جنيه مقارنة بخسائر 791.3 مليون جنيه عام 2016 – 2017.

وشمل القرار استمرار إيقاف أنشطة الشركة فيما عدا طحن الكلينكر لحين الانتهاء من المخزون والدراسة.