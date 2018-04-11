كيف تأثرت الأسواق العالمية بتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وروسيا؟

كتب- مصطفى عيد:

أصابت حالة من الذعر أسواق الأسهم العالمية، اليوم الأربعاء، مع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وروسيا، بحسب شبكة بلومبرج.

وأصبح التداول الحذر محفوفا بالمخاطر بعد تغريدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن روسيا يجب أن تستعد للصواريخ الأمريكية لضرب سوريا في أعقاب هجوم بالأسلحة الكيماوية في سوريا.

وانخفضت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية والأوروبية، اليوم لتخسر معظم مكاسبها التي حصلت عليها أمس الثلاثاء، وفقا لبلومبرج.

وفي المقابل قفزت بعض الأصول الأخرى مثل الذهب وسندات الخزانة، والين الياباني، بينما انخفضت أسهم الأسواق الناشئة مع العملات.

وتراجعت العملة الروسية الروبل إلى أدنى مستوى لها في 16 شهرا، بحسب بلومبرج، حيث ارتفعت العوائد على الديون المحلية إلى أعلى مستوى لها منذ نوفمبر الماضي.

وقفزت تكلفة التأمين على الديون الروسية بالدولار ضد التخلف عن السداد، إلى أعلى مستوى منذ أغسطس الماضي.

وتباينت الأسهم الآسيوية خلال جلسة اليوم، حيث سجلت المؤشرات في الصين وهونج كونج مكاسب كبيرة، بعد أن قدم محافظ بنك الصين مزيدا من التفاصيل حول التعهدات بفتح ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وبحسب وكالة رويترز، سجل خام مزيج برنت خلال تعاملات أمس الثلاثاء أعلى مستوى له منذ أواخر 2014 عند 71.34 دولار، بسبب تحذيرات من ضربات جوية ضد سوريا.

وكان ترامب توعد الرئيس السوري بشار الأسد بـ"دفع ثمن باهظ" بسبب الهجوم "الكيميائي" على المدنيين في الغوطة الشرقية السبت الماضي.

ولكن سفير روسيا في لبنان، ألكسندر زاسبيكين، أكد أن روسيا عازمة على إسقاط الصواريخ الأمريكية الموجهة نحو سوريا والرّد على مصادر إطلاقها، وهو ما دفع ترامب للتصعيد.

ووقع هجوم يُشتبه أنه كيماوي يوم السبت الماضي في منطقة دوما، وهي معقل للمعارضة السورية خارج العاصمة دمشق، مما أسفر عن مقتل سبعين شخصًا على الأقل من بينهم أطفال.

وفيما يلي بعض التحركات في الأسواق العالمية تأثرا بالأحداث الأخيرة.

الأسواق:

انخفض مؤشر Stoxx Europe 600 الأوروبي بنسبة 0.7٪ في الساعة 7:53 من صباح اليوم بتوقيت نيويورك، وهو أكبر انخفاض خلال أكثر من أسبوعين.

كما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.9%.

وانخفض مؤشر FTSE 100 البريطاني بنسبة 0.1٪.

وتراجع مؤشر DAX الألماني بنسبة 0.9%، وهو أكبر انخفاض في حوالي ثلاثة أسابيع.

وانخفض مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة بنسبة 0.2%.

وتراجع مؤشر مورجان ستانلي للأسهم الآسيوية بأقل من 0.05%.

العملات:

انخفض مؤشر بلومبرج للدولار الأمريكي أقل من 0.05% إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين.

بينما ارتفع اليورو 0.2% إلى 1.2377 دولار، وهو أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين.

وانخفض الجنيه الاسترليني أقل من 0.05% إلى 1.417 دولار.

وارتفع الين الياباني 0.4% إلى 106.82 مقابل الدولار.

السلع:

ارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت إلى 71.09 دولار للبرميل في الساعة 0104 بتوقيت جرينتش بزيادة نسبتها سبعة في المئة عن آخر إغلاق له، وفقا لوكالة رويترز.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط 1.1% الى 66.21 دولار للبرميل وهو الأعلى منذ نحو ثلاث سنوات، بحسب بلومبرج.

وارتفع الذهب 0.8% إلى 1349.65 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين.

السندات:

انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بمقدار ثلاث نقاط أساس ليصل إلى 2.77%، وهو أدنى مستوى خلال أكثر من أسبوع.

كما انخفض العائد على سندات الخزانة الألمانية لأجل عشر سنوات نقطتين أساس ليصل إلى 0.49%، وهو أدنى مستوى في ثلاثة أشهر.

وانخفض العائد على سندات الخزانة البريطانية لأجل عشر سنوات بمقدار ثلاث نقاط أساس ليصل إلى 1.374% وهو أدنى مستوى في أسبوع.