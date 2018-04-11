مع استمرار تراجع التضخم.. هل يخفض البنك المركزي الفائدة خلال مايو؟

كتب - مصطفى عيد:

تباينت توقعات محللين وبنوك استثمار حول قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية منتصف مايو المقبل.

وجاء ذلك بعد أن واصل معدل التضخم السنوي تراجعه خلال شهر مارس الماضي، للشهر الثامن على التوالي، حيث سجل 13.1% وهو أدنى مستوى منذ مايو 2016، والذي بلغ 12.9%.

وتوقع محمد أبو باشا محلل الاقتصاد ببنك الاستثمار هيرميس، لمصراوي، أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بين 0.5 و1% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 17 مايو المقبل.

وأرجع أبو باشا، توقعاته إلى استمرار تراجع التضخم خلال مارس الماضي إلى المستويات التي تتفق مع مستهدفات البنك المركزي، ولكنه أشار إلى أهمية وضع معدل التضخم خلال شهر أبريل في الاعتبار، وهو ما سيتم إعلانه قبل اجتماع البنك المركزي بأسبوع.

واتفق بنك استثمار كابيتال إيكونوميكس، في تقرير أصدره أمس، مع توقعات أبو باشا في أن البنك المركزي سيقدم على خفض أسعار الفائدة خلال مايو المقبل، بنسبة 1%، بعد التراجع الجديد في معدلات التضخم.

ورهنت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس، إقدام البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة في مايو بعدم حدوث أي زيادة في أسعار المواد البترولية قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية.

وتوقعت رضوى أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة 1% الشهر المقبل، شريطة بقاء أسعار الوقود على مستوياتها الحالية.

وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة 1% مرتين منذ بداية العام الجاري إحداهما منتصف فبراير والأخرى مع نهاية الشهر الماضي، لتصل إلى 16.75% على الإيداع و17.75% على الإقراض.

وجاء ذلك بعدما رفع البنك أسعار الفائدة 7% منذ تعويم الجنيه، من أجل كبح معدلات التضخم التي تفاقمت بسبب ارتفاع الدولار وزيادة أسعار المواد البترولية.

وعلى الرغم من مواصلة التضخم السنوي تراجعه في مارس إلا أنه تراجع بأبطئ وتيرة منذ أكتوبر الماضي بعد أن سجل المعدل الشهري 1%، وهو ما جاء أعلى من التوقعات بحسب محللين.

وعلى الرغم من أن إيمان نجم محللة الاقتصاد ببنك الاستثمار برايم كانت أحد المتوقعين بأن يتجه البنك المركزي بقوة لخفض إضافي لأسعار الفائدة في مايو المقبل بنسبة 1%، إلا أن تباطؤ وتيرة تراجع التضخم في مارس، جعلها ترهن قرار المركزي بمستويات التضخم في أبريل.

وقالت إيمان: "لو تراجع المعدل السنوي للتضخم في أبريل بنفس الوتيرة أو بقى ثابتا عند نفس مستويات مارس، لن يتجه البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة في مايو المقبل كما كان متوقعا".

وفي المقابل، توقع نعمان خالد محلل الاقتصاد بشركة سي آي كابيتال لإدارة الأصول، أن يؤدي تباطؤ وتيرة تراجع التضخم إلى تراجع وتيرة خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة من 2018، بحيث لن يشهد الاجتماع المقبل خفضا جديدا فيها.

وتوقع نعمان خالد أن يتم خفض أسعار الفائدة 1% فقط خلال الربع الأخير من 2018، بعد المرور من موجة التضخم المتوقعة في الصيف مع زيادة أسعار الطاقة.

وبحسب وكالة رويترز خفضت الحكومة مخصصات الدعم على الطاقة خلال العام المالي الجديد الذي سيبدأ في يوليو بنسبة 26%.

وأبقى يوسف بشاي، مصرفي أول ببنك بي إن بي باريبا، على توقعاته بألا يقدم المركزي على خفض الفائدة مجددا قبل الربع الأخير من العام الجاري، بعد استيعاب الموجة التضخمية التي ستنجم عن رفع أسعار الطاقة.

وكان بشاي قال في وقت سابق لمصراوي، "أعتقد أن المركزي سينتظر وضوحا في توقيت ومقدار رفع أسعار الوقود قبل التخفيض القادم في سعر الفائدة.. ليبدأ بعد ذلك خفض الفائدة بشكل تدريجي في الربع الأخير من 2018 ".

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