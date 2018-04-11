مصدر: أورنج مصر تسحب اليوم الشريحة الأولى من قرض الـ 7 مليارات جنيه

كتبت - منال المصري:

قال مصدر مصرفي مسؤول، إن شركة أورانج مصر للاتصالات، سحبت اليوم الأربعاء، الشريحة الأولى بقيمة 2.375.484 مليار جنيه من إجمالي قرض بقيمة 7 مليارات جنيه، مقرر أن تحصل عليه من 8 بنوك.

وكان مصراوي، انفرد الأسبوع الماضي بموافقة 8 بنوك على ضخ قرض بقيمة 7 مليارات جنيه لشركة أورانج مصر للاتصالات، وهي بنوك التجاري الدولي، والأهلي المصري ومصر ، وبنك الإسكندرية، والإمارات دبي الوطني، والتجاري وفا مصر، وبنك كريدي اجريكول مصر، وبنك HSBC مصر.

وقال المصدر بأحد البنوك المشاركة في القرض لـ"مصراوى" إن حصص البنوك الثمانية من الشريحة الأولى للقرض، تقدر بقيمة 576.903 مليون جنيه من البنك التجاري الدولي، و576.903 مليون جنيه من البنك الأهلي، و576.903 مليون جنيه من بنك مصر.

وأضاف المصدر، كما تبلغ حصة بنك الإسكندرية من الشريحة الأولى للقرض قيمة 237.548 مليون جنيه، وHSBC قيمة 203.612 مليون جنيه، وكذلك 67.870 مليون جنيه من بنك الإمارات دبي الوطني، و و67.870 مليون جنيه من بنك كريدي أجريكول مصر، و 67.870 مليون جنيه من البنك التجاري وفا مصر .

وكانت الشركة أعلنت مطلع أبريل الجاري توقيع عقد قرض مشترك بقيمة 7 مليارات جنيه مع تحالف يضم 8 بنوك وذلك لمدة 7 سنوات تبدأ من تاريخ إبرامه، يتضمن فترة سماح مدتها سنتان، ويتم سداده خلال الخمس سنوات التالية لفترة السماح.

وتتوزع حصص البنوك في القرض كالتالي: 1.7 مليار جنيه للبنك التجاري الدولي، و1.7 مليار جنيه للأهلي المصري، و1.7 مليار لبنك مصر، و700 مليون جنيه لبنك الإسكندرية، و600 مليون جنيه لبنك اتش اس بي سي.

كما يتضمن 200 مليون جنيه لبنك الإمارات دبي الوطني، و200 مليون للتجاري وفا مصر، و200 مليون لكريدي أجريكول، بحسب ما ذكره المصدر لمصراوي الاسبوع الماضى.

وأجرت الشركة في يناير الماضي، زيادة قوية في رأسمالها المدفوع، ليصل إلى 16.3 مليار جنيه، بدلا من مليار، كما رفعت رأس المال المرخص إلى 20 مليار جنيه.

وتعمل الشركة على تحديث شبكة الجيل الرابع، كما وقعت في فبراير الماضي، اتفاقا مع الشركة المصرية للاتصالات، تستخدم بموجبه أورنج داتا شبكة خدمات الإنترنت الثابتة للمصرية للاتصالات.